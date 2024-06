Elezioni comunali a Terricciola: il nuovo sindaco è Matteo Arcenni

Terricciola, 10 giugno 2024 - Matteo Arcenni è il nuovo sindaco di Terricciola. È questo il dato che emerge dalle elezioni comunali del 2024 dell'8-9 giugno del Comune di Terricciola, dove la sfida era tra Mirko Bini, sindaco uscente in cerca del secondo mandato, che correva con la coalizione di centrosinistra 'Unione Democratica' e Matteo Arcenni, esponente della lista civica Terricciola SiCura 2030, appoggiata dal centrodestra. Arcenni ha trionfato con una percentuale di voti del 53,70% (1.328 voti) contro il 46,30% del candidato di sinistra Bini, che ha ricevuto il voto di 1.145 cittadini. L'affluenza nel Comune di Terricciola è stata del 72,69%, che su 3.600 elettori corrisponde a 2.617 votanti. "Ha vinto Terricciola - scrive emozionato il nuovo sindaco Arcenni -. Hanno vinto i suoi paesi e le sue frazioni. Ha vinto l’identità di un popolo che ha una forza straordinaria. Sì, l’abbiamo fatto davvero. Sì, l’ultimo grande passo lo abbiamo fatto insieme. Sì, abbiamo scritto la storia. Grazie a tutti. Sarà bellissimo". Arcenni ieri pomeriggio, nelle vicinanze del seggio elettorale di via Gherardi Del Testa, era stato colpito da un'auto guidata da una persona che in seguito sarebbe stata identificata come sostenitore del candidato avversario. L'autista avrebbe scattato delle foto al candidato sindaco e, alla richiesta di fermarsi da parte di Arcenni, questo lo avrebbe urtato con il veicolo.