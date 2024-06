Simone Calamai confermato sindaco di Montemurlo

Montemurlo (Prato), 10 giugno 2024 – Simone Calamai è stato confermato sindaco di Montemurlo con oltre il 76% dei voti quando mancano solo due sezioni da scrutinare. Arrivato al comitato elettorale di via Alighieri, Calamai è stato accolto con un applauso. Lorenzo Marchi si attesta intorno al 23%.

“Una grandissima soddisfazione, un risultato straordinario - ha detto Calamai dopo i risultati - non avrei mai immaginato un esito come questo. C’è una grandissima sod- disfazione e questo grazie al sostegno dei montemurlesi in questi cinque anni per il lavoro che ci ha visto impegnati per Montemurlo e per i nostri cittadini, al massimo delle nostre energie e delle nostre forze. Abbiamo cercato di essere vicini ai nostri cit- tadini sempre, penso alla pandemia e alle emergenze vissute. Questa giornata è una grande carica di energia e da domani saremo di nuovo al lavoro per portare avanti gli impegni presi”.