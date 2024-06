Firenze, 10 giugno 2024 – Non c’è soltanto l’elezione del sindaco del capoluogo a tenere banco in provincia di Firenze. Si rinnovano le giunte in 35 comuni della provincia, tra cui Scandicci ed Empoli.

Il dato delle elezioni europee parla chiaro: il Pd si è confermato primo partito praticamente ovunque, tallonato da una destra a guida Fratelli d’Italia che punta al ballottaggio in diverse città.

L'elenco dei sindaci eletti:

In aggiornamento