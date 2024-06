Amministrative in Mugello, Federico Ignesti confermato sindaco a Scarperia e San Piero a Sieve

Scarperia e San Piero a Sieve, 10 giugno 2024 – Federico Ignesti confermato sindaco del Comune mugellano di Scarperia e San Piero a Sieve. Ignesti, candidato con la lista “Centro sinistra per Scarperia e San Piero” ha raccolto 4100 voti (71,48%). Una vittoria netta. Emanuele Camilletti, candidato per la coalizione del centro destra ha raccolto 861 voti (15%) mentre Laura Maria Cosetta con la lista “Libera sinistra in movimento” ha raccolto 775 voti (13,51%).

Per quanto riguarda la ripartizione dei seggi saranno 11 per Ignesti, 3 per Camilletti e 2 per Fratini.

Degli aventi diritto al voto, pari a 9562 elettori, si sono recati alle urne in 6020. Le schede bianche sono 112 mentre quelle nulle 172. Il conteggio totale dei voti è di 5.736.