Quando ci sarà il ballottaggio. Elezioni comunali Firenze e Toscana 2024, le date

Firenze, 10 giugno 2024 – Dopo i primi dati sulle elezioni comunali a Firenze e in Toscana, in molti casi si procede al ballottaggio, ovvero al secondo turno.

Vince al primo turno chi ottiene il 50%+1 dei voti, ovvero quando un candidato ottiene la maggioranza. Se questo però non accade, si va al ballottaggio.

Spoglio delle schede a Firenze (Foto New Press Photo)

Il ballottaggio interessa i comuni al voto con popolazione superiore ai 15mila abitanti. La data dei ballottaggi è domenica 23 e lunedì 24 giugno (in questo caso i seggi sono aperti dalle ore 07 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì).

In base agli exit poll di Firenze, se i dati dovessero essere confermati, si procederebbe al ballottaggio. In base ai primi dati ricevuti infatti nessuno ha ottenuto il 50%+1 dei voti: Funaro fra il 42 e il 46%, Schmidt fra il 30 e il 34%. Al terzo posto Saccardi con una “forchetta tra il 6 e l’8%. Questo il quadro, secondo gli exit poll commissionati dalla Rai, sulle elezioni per il nuovo sindaco a Firenze.