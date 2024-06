Elezioni Firenze: Funaro (centrosinistra) al 43%, Schmidt (centrodestra) al 33%. Gli exit poll

Firenze, 9 giugno 2024 – Funaro al 43%, Schmidt al 33%. Al terzo posto Saccardi con il 7%. Questo il quadro, secondo gli exit poll commissionati dalla Rai, sulle elezioni per il nuovo sindaco a Firenze.

Le rilevazioni sono state eseguite come di consueto all’uscita dei seggi fiorentini. E darebbero, il condizionale è d’obbligo, una fotografia simile a quella dei sondaggi delle ultime settimane. Secondo queste rilevazioni la città andrebbe al ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno.

Sara Funaro e Eike Schmidt. I due rappresentati rispettivamente di centrosinistra e centrodestra si sfiderebbero al ballottaggio secondo gli exit poll Rai

E i due sfidanti a questo punto sarebbero proprio la rappresentante del centrosinistra Sara Funaro, ex assessora nella ormai ex giunta Nardella e Eike Schmidt, già direttore del Museo degli Uffizi, candidato civico appoggiato dal centrodestra. Gli altri sei candidati, insieme, raggiungerebbero il 17%.

Si tratta di Cecilia Del Re, anche lei ex assessora, uscita dal Pd nei mesi scorsi per dar vita alla sua nuova formazione politica. Dmitrij Gabriellovic Palagi, già consigliere comunale, candidato sindaco di Sinistra Progetto Comune e Firenze Ambientalista e Solidale. Lorenzo Masi, Movimento Cinque Stelle. E poi Andrea Asciuti, ex Lega, con ’Firenze Vera’. Francesca Marrazza con la lista ’RiBella Firenze’. Francesco Zini con Firenze Cambia e Alessandro De Giuli per Firenze Rinasce.

Per quanto riguarda Sara Funaro, che appunto otterrebbe il 43%, la “forchetta di errore è tra il 41 e il 45%. Mentre Eike Schmidt, attestato secondo gli exit poll al 33%, ha una forchetta di errore tra il 31 e il 35%. Per quanto riguarda Stefania Saccardi, l’oscillazione invece è tra il 6 e l’8%.

Per la rilevazione dunque la sfida a due sarebbe tra centrosinistra e centrodestra. Con tutti i possibili scenari degli apparentamenti. Certamente, se gli exit poll saranno poi confermati dallo spoglio reale delle schede, saranno due settimane molto importanti per Firenze. Con un testa a testa e un supplemento di campagna elettorale interessante.

Per quanto riguarda lo spoglio dei voti delle comunali, quest’ultimo partirà alle 14 di lunedì 10 giugno. I fiorentini hanno votato, non dimentichiamolo, anche per il rinnovo dei cinque quartieri o circoscrizioni.