Elezioni comunali, l’affluenza a Firenze, Prato e Livorno e nei comuni della Toscana

Firenze, 9 giugno 2024 – Più della metà degli elettori aventi diritto toscani sono andati a votare alle elezioni comunali: alle 19, penultima rilevazione prima di quella definitiva delle 23, il dato regionale sull’affluenza era del 54,4%.

Un seggio a Prato (foto Attalmi)

Per quanto riguarda le principali città al voto per l’elezione del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali, Firenze era al 54,8%, quindi perfettamente in linea con il dato regionale. Poco sotto invece il dato di Prato: 53,8%. Decisamente più basso il dato di Livorno: 47,6%.

Ecco il dato aggregato a livello provinciale:

Arezzo 57,5%

57,5% Firenze 55,3%

55,3% Grosseto 58,1%

58,1% Livorno 51,7%

51,7% Lucca 48,3%

48,3% Massa - Carrara 52,3%

- 52,3% Pisa 55,3%

55,3% Pistoia 52,2%

52,2% Prato 54%

54% Siena 55,6%

Evidente il traino delle Comunali sulle Europee: se infatti guardiamo il dato delle elezioni continentali, l’affluenza a livello regionale è 49,7%.

I seggi restano aperti fino alle 23. Sul portale del Ministero dell’Interno ci sono i dati per ciascun comune.

Ci sono poi alcuni comuni toscani (Villa Collemandina, Radicofani, Santa Fiora e diversi altri) dove l’affluenza non è solo un dato statistico o da politologi ma un numero importantissimo: infatti dove c’è solo un candidato sindaco (ed è il caso dei comuni sopra citati) perché l’unico candidato sia eletto si deve superare il quorum del 40% più uno dei voti (e il 50% dei voti espressi deve essere valido).