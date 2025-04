Terni sotto choc per la morte di Ilaria Sula: il corpo della studentessa umbra trovato in una valigia

Terni, 2 aprile 2025 – Choc a Terni per la morte della studentessa umbra llaria Sula, 22 anni originaria di Terni, dove risiede la famiglia. Un epilogo tragico, il corpo della giovane, scomparsa da giorni, è stato ritrovato all’alba di oggi, 2 aprile, all’interno di una valigia.

Della giovane non si avevano più notizie dal 25 marzo, quando uscì dall’abitazione romana che condivideva con alcuni coinquilini non facendo ritorno. Il corpo di Ilaria è stato ritrovato in un'area boschiva in fondo ad un dirupo nei pressi del Comune di Poli, all'interno di un valigione.

Le indagini degli investigatori della Squadra Mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo si concentrano sulla presunta storia recentemente conclusa con un ragazzo di origini filippine. Si indaga per omicidio. Sono in corso accertamenti della polizia in un appartamento di via Homs, nel quartiere Africano a Roma, dove la studentessa potrebbe essere transitata. Gli agenti stanno effettuando un sopralluogo per trovare elementi utili alle indagini.

I genitori di Ilaria avevano presentato denuncia al commissariato di polizia San Lorenzo, a Roma, che ha avviato indagini con il commissariato Sant’Ippolito. La studentessa frequentava la triennale di Statistica all’Università di Roma La Sapienza. Una settimana fa, Ilaria era uscita dall’appartamento in cui viveva con alcuni coinquilini che, non vedendola rientrare, hanno provato a contattarla. Dopo un breve scambio di messaggi, si sono perse definitivamente le sue tracce.