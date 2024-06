Elezioni in Toscana, seggi di nuovo aperti: una domenica elettorale, alle 23 si chiude

07:02

L'affluenza per europee e comunali

L'affluenza in Toscana, alle 23 di sabato 8 giugno, orario di chiusura delle urne, per le comunali si è attestata al 21,49 % mentre per le europee è al 18,77%. L'affluenza in provincia di La Spezia per le europee si è attestata al 15,43 %. In Umbria al 17,73.