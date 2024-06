Elezioni comunali Toscana, la maratona elettorale de La Nazione: segui lo spoglio in diretta video

Firenze, 8 giugno 2024 – Dieci candidati e una poltrona. Quella ambitissima di sindaco di Firenze, che va alle urne dopo dieci anni di governo Nardella a trazione Pd ma con la guida del Paese nelle mani del centrodestra di Meloni.

E soprattutto una città che si appresta a portare a terra sfide storiche: dalla rivoluzione della mobilità con le tramvie, alla Tav, al progetto della nuova pista dell’aeroporto.

Senza scordare i temi che più preoccupano i fiorentini: l’allarme sicurezza, l’emergenza abitativa che sta mettendo in difficoltà migliaia di famiglie e il nodo del commercio.

Per questi motivi, e tanti altri, stavolta la corsa a Palazzo Vecchio è quanto mai contesa e seguita dai fiorentini come non mai: prova nei sono gli oltre mille in sala al Palacongressi e gli oltre ventimila che hanno seguito in streaming il nostro dibattito tra i candidati, organizzato per permettere ai fiorentini di ascoltare i programmi di ciascun pretendente sindaco.

Si tratta di elettori consapevoli che sanno quanto spetti a loro, e nessun altro, scegliere a chi affidare il futuro della città per i prossimi cinque anni.

La partita alle Amministrative inoltre si gioca in concomitanza con le elezioni Europee e tutti i candidati sono decisi a ‘sbancare’ il botteghino o piuttosto le urne.

Altro elemento di attrazione da parte degli elettori è rappresentato da un centrosinistra che si presenta all’appuntamento con le urne spacchettato per la prima volta: Iv e la Firenze Democratica dell’ex assessora hanno deciso di ballare da sole, mentre il centrodestra ha scelto un civico, l’ex direttore degli Uffizi, per puntare sul serio sul prestigioso capoluogo toscano e tentare la spallata al fortino rosso di Firenze.

La Nazione, che storicamente segue con attenzione le competizioni elettorali non poteva non essere anche stavolta al fianco dei suoi lettori e degli utenti dei suoi canali online.

Quest’anno, per la prima volta, sbarca quindi anche sul web con una diretta a partire dalle 14.45 di lunedì per seguire minuto per minuto, seggio per seggio, gli scrutini del comune di Firenze.

Un live dalla redazione con numerosi ospiti e commentatori, tra cui la direttrice di Qn-La Nazione-Il Resto del Carlino e Il Giorno Agnese Pini, e i giornalisti della cronaca di Firenze inviati nei comitati elettorali per intervistare a caldo candidati e sostenitori e raccogliere le prime impressioni sull’andamento del voto.

Basterà quindi cliccare su www.lanazione.it per collegarsi con la trasmissione elettorale e scoprire passo passo, qualcuno con il fiato sospeso, chi vincerà la grande sfida di Firenze. Noi saremo con Voi anche questa maratona.

Il giorno seguente potrete trovare sul giornale cartaceo, come sempre, i risultati del comune di Firenze e di tutti i 23 comuni della provincia che vanno al voto, le reazioni, i commenti e le sfide che potrebbero restare aperte e portare le amministrazioni al turno del ballottaggio previsto per il prossimo 24 giugno.