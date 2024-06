Elezioni comunali Firenze: come si vota, fac simile scheda, gli orari

Firenze, 6 giugno 2024 – Urne aperte sabato 8 e domenica 9 giugno a Firenze per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. I cittadini fiorentini sono chiamati ad eleggere le figure che per i prossimi cinque anni saranno nei posti chiave del governo cittadino.

Un seggio elettorale. Le urne saranno aperte sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. Lo spoglio per le europee partirà subito, mentre quello delle amministrative alle 15 di lunedì

Un momento importante, con una macchina organizzativa notevole che vede centinaia di persone impegnate tra scrutatori, presidenti di seggio, forze dell’ordine. Si tratta di un vero e proprio election day. Nella stessa tornata, a Firenze si vota anche per le elezioni europee, per rinnovare i deputati della circoscrizione del centro Italia.

Gli orari

Fac simile della scheda elettorale

I candidati

Come si vota

Cosa serve per votare

Si vota sabato 8 e domenica 9 giugno. Attenzione agli orari. I seggi apriranno nel pomeriggio di sabato alle 15 e chiuderanno alle 23. Domenica invece gli orari di apertura dei seggi seguiranno il normale orario di tutte le elezioni, dalle 7 alle 23.

Ecco qui sotto il fac simile della scheda elettorale per le comunali di Firenze. La scheda sarà di colore blu. Sulla scheda trovano posto i nomi dei dieci candidati che si contendono la poltrona di sindaco a Firenze.

Ecco chi sono i dieci candidati a sindaco di Firenze. Sara Funaro (centrosinistra), Eike Schmidt (centrodestra), Stefania Saccardi (Italia Viva), Cecilia Del Re (Firenze Democratica), Lorenzo Masi (M5S), Dmitrij Palagi (coalizione guidata da Sinistra Progetto Comune), Francesca Marrazza (Firenze Ribella), Andrea Asciuti (Firenze Vera), Alessandro De Giuli (Firenze Rinasce) e Francesco Zini (Firenze Cambia).

Per i comuni sopra i 15mila abitanti è possibile tracciare un segno solo sul nome del candidato, oppure segnare solo su una delle liste collegate al candidato sindaco che si vuole sostenere, oppure ancora sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate. In questi ultimi due casi il voto si intende espresso sia per il sindaco che per i consiglieri candidati. Possibile il voto disgiunto, che significa: segno sul candidato sindaco e al tempo stesso un altro segno su una lista non collegata. Si possono scrivere uno o due nomi di candidati consiglieri. Se i nomi sono due, è importante che siano un uomo e una donna. Non valgono i nomi di due uomini o due donne.

Per votare è necessario un documento di identità in corso di validità e la tessera elettorale. Per chi ha smarrito la tessera elettorale o ha esaurito gli spazi, gli uffici comunali sono a disposizione per il rinnovo. Presentarsi, senza prenotazione, all'Ufficio Elettorale di Viale Guidoni 174, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13; il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.