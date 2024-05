Toscana e Umbria, le elezioni europee: fac simile scheda e come si vota

Firenze, 18 maggio 2024 – L’appuntamento è tra meno di un mese, l’8 e 9 giugno: un weekend elettorale, con le consultazioni europee e quelle comunali. Gli orari dei seggi: sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

E se per quanto riguarda le amministrazioni locali sono decine e decine le città che sceglieranno il nuovo sindaco, per le elezioni europee i cittadini sceglieranno i loro rappresentanti al parlamento europeo.

La divisione delle circoscrizioni in questo caso è a blocchi di regioni. La Toscana e l’Umbria fanno parte dell’Italia centrale. Dunque nei seggi di queste due regioni le schede elettorali per le europee saranno uguali.

Sono 76 i membri del Parlamento europeo che l’Italia si trova ad eleggere nella tornata dell’8 e 9 giugno. Il sistema elettorale è proporzionale: ogni schieramento riceverà seggi elettorali in proporzione ai voti ricevuti.

Come si vota

La scheda elettorale

L’Italia usa il voto di preferenza, che dà agli elettori la possibilità di indicare, nell’ambito della medesima lista, da una a tre preferenze, votando, nel caso di due o di tre preferenze, candidati di sesso diverso. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.

Il Viminale ha diffuso il fac simile della scheda elettorale in Toscana e Umbria (Circoscrizione elettorale III, che comprende anche Marche e Lazio). Il colore sarà rosso rubino. In questa circoscrizione gli elettori troveranno 12 simboli: Libertà di Cateno De Luca, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Alleanza Verdi Sinistra, Lega per Salvini premier, Movimento 5 Stelle, Alternativa popolare, Stati Uniti d'Europa, Democrazia sovrana e popolare, Pace Terra e dignità, Partito Democratico, Azione.