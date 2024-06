Sai come si vota in Toscana? Elezioni nei Comuni, le istruzioni

Firenze, 5 giugno 2024 – Appuntamento con le urne. Un weekend elettorale quello dell’8 e 9 giugno. Sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23 si vota per le amministrative ma anche per i nuovi parlamentari europei che andranno a Bruxelles.

Come si vota alle Europee

Quanti comuni in Toscana

Per quanto riguarda le elezioni nei Comuni, in Toscana sono 185 sui complessivi 273, pari al 67,8% del totale, le amministrazioni che vanno alle urne e che scelgono il nuovo sindaco.

I numeri

Tra questi 86 sotto i 5mila abitanti, 65 tra 5 e 15mila abitanti, 34 sopra i 15mila abitanti compresi i tre capoluoghi di provincia, Firenze, Livorno e Prato.

Come si vota

Nei comuni sotto i 15mila abitanti si vota con una sola scheda per eleggere sia il sindaco che i consiglieri comunali. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato sindaco , con accanto il contrassegno dell'unica lista che lo appoggia. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista o sul nominativo del candidato sindaco.

, con accanto il contrassegno dell'unica lista che lo appoggia. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista o sul nominativo del candidato sindaco. Per i comuni inferiori ai 5mila abitanti si può esprimere la preferenza per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella apposita riga affiancata al simbolo della lista.

si può esprimere la preferenza per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella apposita riga affiancata al simbolo della lista. Per i comuni compresi tra 5mila e 15mila , si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso siano due, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza

, si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso siano due, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza Per i comuni sopra i 15mila abitanti è possibile tracciare un segno solo sul nome del candidato, oppure segnare solo su una delle liste collegate al candidato sindaco che si vuole sostenere, oppure ancora sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate. In questi ultimi due casi il voto si intende espresso sia per il sindaco che per i consiglieri candidati. Possibile il voto disgiunto, che significa: segno sul candidato sindaco e al tempo stesso un altro segno su una lista non collegata. Si possono scrivere uno o due nomi di candidati consiglieri. Se i nomi sono due, anche in questo caso è importante che siano un uomo e una donna. Non valgono i nomi di due uomini o due donne.

Cosa serve per votare

I cittadini devono presentarsi con la tessera elettorale ed il documento di riconoscimento in corso di validità alla mano. Si ricorda che è vietato utilizzare telefoni cellulari provvisti di fotocamera, o altre apparecchiature in grado di registrare immagini all’interno delle cabine elettorali. Eventuali fenomeni di condizionamento del voto che si dovessero verificare, potranno essere perseguiti. Per l’eventuale rinnovo della tessera elettorale, consultare gli orari di apertura degli uffici comunali della propria amministrazione.

I comuni dove è possibile il ballottaggio

I 34 Comuni sopra i 15mila, oltre ai tre capoluoghi, sono: Cortona, San Giovanni Valdarno, Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Figline e Incisa Valdarno,Fucecchio, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano In Val Di Pesa, Scandicci, Signa, Follonica, Cecina, Collesalvetti, Piombino, Rosignano Marittimo, Capannori, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Montemurlo, Agliana, Monsummano Terme, Montecatini-Terme, Colle di Val D'Elsa, Poggibonsi. In tutti questi comuni, se un candidato non raggiunge il 50% + 1 dei voti si andrà al ballottaggio tra i due candidati che hanno preso più voti

Terzo mandato

In questa tornata elettorale, grazie alla norma introdotta nel gennaio scorso, nei Comuni fino a 15mila abitanti i sindaci in carica si possono ripresentare anche per il terzo mandato (prima la soglia era 5mila).

Quando ci sono i ballottaggi

Gli eventuali ballottaggi si terranno il 23 e 24 giugno.