Elezioni comunali in Toscana, Umbria e Liguria: liste chiuse, migliaia di candidati

Firenze, 11 maggio 2024 – A meno di un mese dalle elezioni comunali, si sono chiuse le liste dei candidati. Tra chi corre per la poltrona di sindaco e per quella di consigliere comunale, c’è un esercito di uomini e donne pronti a scendere in campo per le elezioni. Che si svolgeranno nel weekend tra l’8 e il 9 giugno.

Toscana

Sono 185 solo in Toscana i comuni che eleggeranno sindaco e consiglio. Tra questi, 34 le amministrazioni sopra i 15mila abitanti. Gli elettori interessati e che hanno il diritto di recarsi alle urne sono un milione e 845mila. Tre i capoluoghi di provincia che vanno al voto. Sono Firenze, Prato e Livorno. Per quanto riguarda il capoluogo di regione sono dieci i candidati, sostenuti da 24 liste da un migliaio di candidati, un numero elevato.

Umbria

Qui i comuni al voto sono 60. Tra le amministrazioni principali che rinnovano il sindaco ci sono il capoluogo Perugia, dove saranno cinque i candidati a sindaco, ma anche Bastia Umbra, Castiglione del Lago e Foligno, oltre a Gubbio. Mentre per la provincia di Terni, tra i comuni più grandi che vanno alle urne c’è Orvieto.

Tanti i comuni al voto l'8 e 9 giugno (Fotocronache Germogli)

Spezia

Per quanto riguarda la provincia di Spezia, i comuni in ballo sono 17. Tra i più importanti ci sono Castelnuovo Magra e Vezzano Ligure. Oltre a Riccò del Golfo e Follo.

La sfida entra nel vivo

Con la chiusura delle liste, le formazioni politiche hanno svolto una prima parte importante di questo rush finale verso le consultazioni. Adesso inizia la campagna elettorale vera e propria, con i contenuti, i programmi elettorali e gli eventi.