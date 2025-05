Regionali in Toscana, Salvini a Firenze: “Mi interessa che ci sia presto un candidato”

Firenze, 30 maggio 2025 – La scelta del candidato alla presidenza della Regione Toscana del centrodestra "a me interessa che ci sia velocemente. E non solo in Toscana, ma anche in tutte le altre Regioni che vanno al voto: Puglia, Campania, Veneto. Nelle Marche c'è il candidato uscente di Fratelli d'Italia e, ovviamente, anche lì squadra che ha ben governato non si cambia".

È quanto dichiara a Firenze il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa insieme all'europarlamentare e suo vice segretario, Roberto Vannacci. Parlando delle prossime elezioni regionali, il vicepremier aggiunge: "In tutte le altre Regioni abbiamo donne e uomini che offriamo alla coalizione in grado di competere per vincere, e non per partecipare- avverte- l'importante è farlo in fretta, sono sicuro che ci troveremo a breve".

Quanto alla possibile data del voto, Salvini prende atto della situazione articolata anche nel centrosinistra: "Sapete che ci sono alcune frizioni all'interno del Pd e sul terzo mandato- rimarca- la Lega è pronta, quindi quando si vuole, si vota e siamo pronti anche domani a presentare le liste dei candidati: ovviamente c'è una coalizione, ma anche un Parlamento e governatori del Pd e bisognerà essere d'accordo tutti".

Per le regionali, dice Salvini, "penso che voteremo in autunno, e noi ci prepariamo con le liste della Lega più forti possibili. Si saprà a breve, perché ci sono ancora frizioni nel Pd e sul terzo mandato. La Lega è pronta. Pronti a tenere unito il centrodestra ovunque, con le persone migliori".