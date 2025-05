Regionali Toscana, il campo largo lancia Giani: avanti di 21 punti

Firenze, 22 maggio 2025 – Se Eugenio Giani fosse candidato alla presidenza della Regione Toscana di una coalizione che unisce forze di centrosinistra e M5S alle prossime elezioni regionali, che si svolgeranno il prossimo autunno in Toscana, raccoglierebbe il 58% dei consensi, rispetto al 37% di Alessandro Tomasi e del 2% dell'attuale sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro.

E' quanto emerge da un sondaggio effettuato da Emg Diffent per l'emittente Toscana Tv, realizzato su un campione di 1.000 persone contattate fra il 12 e il 16 maggio scorsi.

Il 58% degli intervistati dichiara inoltre che quando si andrà al voto per le regionali voterà per un partito del centrosinistra, con il Pd che raccoglie il 32% dei consensi, Alleanza Verdi-Sinistra il 7%, il Movimento Cinque Stelle il 6,5%, mentre una eventuale Lista Giani presidente sarebbe votata dal 4% dei sondaggiati.

Di contro al centrodestra andrebbero il 38,5% delle preferenze, con Fratelli d'Italia che sarebbe votato dal 22%, Forza Italia dal 7% e la Lega dal 6%.

Da segnalare inoltre, come il 72% delle persone interpellate dal sondaggio di Emg Different ritiene l'operato di Eugenio Giani nella sua attuale guida della giunta regionale sopra la sufficienza: il 28% dà un voto fra l'8 e il 10, il 44% fra il 6 ed il 7. Fra gli assessori che fanno attualmente parte della giunta guidata da Eugenio Giani quella che riscuote maggiormente fiducia è Stefania Saccardi, vicepresidente ed assessore all'agricoltura. Infine il 93% delle persone sottoposte a sondaggio ritiene positiva la qualità della vita in Toscana.