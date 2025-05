Addio a Primicerio, la politica gli rende omaggio: al funerale Schlein, Renzi e Rosy Bindi

Firenze, 31 maggio 2025 – Da Elly Schlein a Matteo Renzi, da Rosy Bindi alla sindaca Sara Funaro e al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: tanti nomi noti della politica nella chiesa di Santo Stefano in Pane a Firenze, gremita per i funerali di Mario Primicerio, ex primo cittadino di Firenze dal 1995 al 1999.

A concelebrare le esequie c’erano l'arcivescovo fiorentino Gherardo Gambelli, il cardinale e suo predecessore Giuseppe Betori, e l'ex presidente della Cei Gualtiero Bassetti. Presenti, tra gli altri, anche l'ex sindaco di Firenze Leonardo Domenici, il segretario del Pd fiorentino Andrea Ceccarelli e l'ex parlamentare Rosa Maria Di Giorgi, la vicesindaca di Firenze Paola Galgani.

Alle spalle dell'altare è stato posizionato anche il gonfalone di Firenze in onore di Primicerio, professore e storico collaboratore di Giorgio La Pira, che per molti anni ha presieduto la fondazione dedicata al 'sindaco santo’. A prendere la parola per un ricordo istituzionale di Primicerio la sindaca Sara Funaro e il governatore Eugenio Giani. Sulla bara una sua foto, un cuscino di fiori e una bandiera della pace.

Mario Primicerio aveva 84 anni. Storico collaboratore di Giorgio La Pira, che accompagnò, allora giovane professore, anche nel celebre viaggio ad Hanoi nel 1965 quando il 'sindaco santo’ incontrò Ho Chi Minh, Primicerio è stato tra i fondatori della Fondazione La Pira di cui ha ricoperto la carica di presidente fino al 2022. Laureatosi in fisica nel 1962, Primicerio è stato socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei, presidente dell'I2T3 (Industrial innovation through technological transfer) e della Società italiana di matematica applicata e industriale. È stato professore visitatore ad Austin, Pechino, Helsinki, Minneapolis, Novosibirsk, Oxford, Parigi, San Carlos, Rosario, Tel Aviv. Nel 2005 il comitato esecutivo della European Mathematical Society lo nomina presidente del Comitato di matematica applicata della stessa Ems. Nel 2007 l'elezione nel direttivo dell'International council for industrial and applied mathematics.