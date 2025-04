Vannacci, a Firenze con la tessera della Lega: “Avanti insieme”. Il grazie a Salvini e gli applausi da stadio

Firenze, 6 aprile 2025 – Il dado è tratto, Roberto Vannacci ha preso la sua decisione: appenderà al chiodo la divisa per indossare il gessato istituzionale. Ci ha scherzato su fino all’ultimo, fino al suo arrivo, alle 9 di questa mattina quando ha fatto il suo ingresso alla Fortezza per l'ultima giornata del congresso federale della Lega che elegge nuovamente a segretario federale Matteo Salvini. Vannacci ha aspettato l'ultimo giorno utile per palesarsi a Firenze, non ha partecipato al primo giorno di lavori del sabato.

Al suo arrivo ha scherzato con i cronisti che gli chiedevano appunto dell'ipotetico tesseramento e alle 11.15 ecco il momento spartiacque di questa domenica 6 aprile 2025 che segna per il partito fondato Umberto Bossi, un prima e un dopo: la consegna della tessera da militante da parte di Matteo Salvini a Roberto Vannacci al centro palco del congresso. Tesseramento che però farebbe parte di un accordo più ampio tra Salvini e Vannacci, che mette un po' a tacere anche i riottosi nei confronti del generale delle posizioni ultra sovrani specialmente puristi del Veneto e la cordata dei governatori a partire da Zaia e Fedriga di non accreditarsi organicamente all'interno del partito in mancanza dalla tessera. Ebbene questo passaggio adesso placa tutte queste “voci” ed è soprattutto indicativo e politicamente significativo per la modifica dello statuto della lega approvata ieri: per le cariche del vice segreteria, adesso allargata quattro posizioni anziché tre, ma soprattutto leggibili nel momento in cui è stato eliminato il requisito della anzianità di militanza pari a 10 anni. Questo indica l'apertura di una possibile vice segreteria nelle mani di Vannacci sostenuto da una curva – quasi da stadio – all'interno della fortezza da basso con grandi applausi e standing ovation.

"La Lega è l'unico partito sovranista che è in grado di incidere", ha detto Vannacci. E ha aggiunto: "La Lega gioca in campo, casca per terra, si rialza, si sporca le scarpe, le mani. Ogni tanto tira in porta e ogni tanto fa gol, come l'ha fatto ultimamente con l'approvazione dei decreti sicurezza, che forse cambieranno le sorti del nostro Paese. La Lega non si limita a urlare dagli spalti. La missione si porta a termine solo insieme e oggi è quel momento – rivolgendosi a Salvini – Insieme proseguiremo nell'assolvimento del nostro compito e lo faremo con coraggio, forza e onore. Non sono parole vuote, la forza è massa e la massa è qua davanti".