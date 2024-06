Elezioni comunali di Firenze, oltre 288mila alle urne. Fiato sospeso per 10 aspiranti sindaci

Firenze, 8 giugno 2024 – Matita in mano a 288mila e passa fiorentini. Tocca a loro – al capolinea di una campagna elettorale lunga, densa, a volte sfilacciata, e spesso nervosissima – scegliere chi siederà per i prossimi cinque anni sulla poltrona più chic di piazza Signoria, quella della sala di Clemente VII in Palazzo Vecchio e chi occuperà invece gli scranni dell’assemblea popolare per eccellenza, il Consiglio comunale, Salone de’ Dugento.

Si vota, novità rispetto al passato, solo nel fine settimana e cioè oggi dalle 15 alle 23 e domani, dalle 7 alle 23. Un giorno e mezzo, come sempre, ma stavolta spalmato sul sabato e la domenica (non più lunedì). Ciò detto in città la tensione si taglia con il coltello – servono quelli buoni – e il clima arroventato degli ultimi giorni, con dardi avvelenati piovuti da una barricata all’altra e viceversa, non ha contribuito a fluidificarla.

Dieci gli aspiranti sindaci che ripresenteremo. Con una premessa: se nessuno di loro dovesse raggiungere il 50% + 1 dei consensi, si dovrà ricorrere al ballottaggio fra due settimane. In tal caso si voterà dalle 7 alle 23 di domenica 23 giugno e dalle 7 alle 15 di lunedì 24 giugno, festa di San Giovanni.

Da sin. in senso orario i candidati a sindaco di Firenze: Funaro, Schmidt, Saccardi, Del Re, Zini, Marrazza, De Giuli, Asciuti, Masi, Palagi

I dieci candidati

In corsa dunque Sara Funaro , assessora uscente al welfare della giunta Nardella, per il centrosinistra. Oltre che dal Pd e dalla lista civica Sara Funaro sindaca, è sostenuta nella corsa da Alleanza Verdi Sinistra, Azione con Calenda, + Europa, Centro e Anima Firenze. In più c’è l’appoggio di Volt, laburisti e partito repubblicano. Il centrodestra schiera invece il civico Eike Schmidt , ex direttore degli Uffizi è attualmente in aspettativa da Capodimonte. Ha una sua lista – Lista Eike Schmidt, appunto – e il sostegno di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. In corsa per Italia Viva, con il sostegno di Libdem e Socialisti (Al centro con Saccardi il nome della coalizione) c’è Stefania Saccardi , vicepresidente della Regione. Con Firenze Democratica corre Cecilia Del Re , uscita dal Pd nei mesi scorsi per dar vita alla sua nuova formazione politica. Dmitrij Gabriellovic Palagi , già consigliere comunale, è il candidato sindaco di Sinistra Progetto Comune e Firenze Ambientalista e Solidale. Il Movimento 5 Stelle schiera un altro consigliere uscente di Palazzo Vecchio, Lorenzo Masi.

Ecco i civici. Andrea Asciuti, ex Lega, con ’Firenze Vera’. Francesca Marrazza si presenta con la lista ’RiBella Firenze’. In corsa poi Francesco Zini con Firenze Cambia e Alessandro De Giuli per Firenze Rinasce.

I cinque Quartieri

Quartieri. Si vota anche per i cinque Quartieri della città. Ecco i candidati presidenti.

Q1 (Centro storico) per il centrodestra Maria Cristina Paoli (FdI, Lega, Forza Italia); per il centrosinistra Mirco Rufilli (Avs, Anima Firenze, Pd, Azione, +Europa, Lista Funaro, Centro). Poi Francesca Lupo (Sinistra); Basilio Vavalà (RiBella Firenze), Titta Meucci (Al centro con Saccardi); Stefano Di Puccio (Fd).

Q2 (Campo di Marte): Michele Pierguidi (Centro, Pd, Lista Funaro, Anima Firenze, +Europa, Avs, Azione); Simone Sollazzo (Lista Schmidt, FdI, Lega, Forza Italia); Luca Salimbeni (RiBella Firenze); Lorenzo Palandri (Sinistra); Serena Berti (Fd); Tommaso Cardini (Al centro con Saccardi).

Q3 (Gavinana-Galluzzo) : Serena Perini (Avs, Anima Firenze, Pd, Azione, +Europa, Lista Funaro, Centro) Antonella Mor (RiBella Firenze); Roberto Visciola (Fd); Giampaolo Cherici (Al Centro con Saccardi); Marco Ottonieri (Sinistra); Giulio Razzanelli (FdI, Lega, Forza Italia, Lista Schmidt).

Q4 (Isolotto-Legnaia): Giulia Marmo (Sinistra); Leonardo Batistini (Fdi; Lega, Forza Italia, Lista Schmidt; Massimiliano Piccioli (Fd); Cristiano Nesti (Al Centro con Saccardi); Mirko Dormentoni (Avs, Anima Firenze, Pd, Azione, +Europa, Lista Funaro, Centro).

Q5 (Novoli): Filippo Ferraro (Avs, Anima Firenze, Pd, Azione, +Europa, Lista Funaro, Centro); Thomas Maerten (Sinistra); Lara Arbo (Fd); Gualberto Carrara (Lista Schmidt, FdI, Lega, Forza Italia); Marco Ricci (Al Centro con Saccardi); Lapo Laganà (RiBella Firenze)