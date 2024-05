Firenze, successo al dibattito dei candidati sindaco con La Nazione: in oltre 20mila sulla diretta streaming, 1.200 partecipanti

Firenze, 31 maggio 2024 – Il dibattito dei candidati sindaco di Firenze organizzato da La Nazione con Firenze Fiera è stato un successo. Dagli streaming dei video, alle letture degli articoli, alla partecipazione in presenza, ai social. Sono stati numeri straordinari quelli registrati durante il confronto nell’Auditorium del Palazzo dei Congressi.

La platea era piena. Milleduecento persone hanno partecipato attivamente al dibattito, seguendo le proposte, le idee, i programmi dei dieci in lizza alla poltrona di primo cittadino a Palazzo Vecchio. Cittadini di ogni età e di ogni categoria hanno assistito al confronto.

25 foto Foto NewPressPhoto

Gli streaming della diretta video pubblicata su YouTube hanno registrato cifre considerevoli, con picchi altissimi durante alcuni momento del confronto. In totale le visualizzazioni della diretta streaming sono state oltre 20mila.

Altrettanti numeri sono arrivati dalle letture degli articoli che la redazione web de La Nazione ha pubblicato nel corso della serata. A partire dalla diretta dell’evento, durata circa 150 minuti, ai temi discussi durante il dibattito, ai momenti più divertenti della serata.

Per non parlare dei social. Circa 73mila persone sono state raggiunte grazie ai vari post che sono stati fatti circolare sull’evento .

Insomma, un successo. Non solo per l’evento, ma anche per la città che ha così dimostrato, soprattutto ai dieci candidati, che c’è, che è ben attenta a questa campagna elettorale e al futuro di Firenze.