Firenze, il dibattito fra i candidati a sindaco: la diretta

18:02

Le regole

Ogni candidato avrà a disposizione un minuto per rispondere alle domande che gli verranno poste. Al candidato verranno consegnati due cartellini gialli: si tratta dei bonus per le repliche (30 secondi che il candidato potrà richiedere). Sono poi previste tre domande selezionate tra quelle arrivate in redazione da parte dei cittadini che saranno poste direttamente dal cittadino-elettore.