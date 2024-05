Restyling Franchi, stadio Padovani, Tav e Aeroporto: le proposte dei candidati sindaco

Firenze, 30 maggio 2024 – Nel dibattito sulle elezioni comunali organizzato da La Nazione al Palazzo dei Congressi i dieci candidati a sindaco di Firenze espongono le loro idee e le loro proposte in merito agli argomenti più importanti della campagna elettorale. Ecco le risposte dei candidati sui temi di Tav, aeroporto, restyling Franchi e stadio Padovani.

25 foto Foto NewPressPhoto

Andrea Asciuti (Firenze Vera): “No alla Tav, questi soldi potevano essere spesi per salvare la Gkn e come tante altre aziende in difficoltà. Aeroporto va messo in sicurezza. Stadio, deve rimanere lì il Franchi”.

Alessandro De Giuli (Firenze Rinasce): “Stadio, sì alla ristrutturazione. Tav è una maledizione. L’aeroporto un’altra maledizioni. Dobbiamo portare tutto a Pisa. Bisogna poi programma la città, non seguire gli investimenti e i flussi finanziari”. Cecilia Del Re (Firenze Democratica): “Avanti con il restyling del Franchi. Occorre un maggior dialogo con governo e Fiorentina. Sullo stadio Padovani quella somma è stata investita senza progettualità”. Sara Funaro (Pd, Lista Sara Funaro Sindaca, Avs, +Europa, Azione, Volt, Partito Repubblicano, Laburisti, Movimento Centro e lista Anima Firenze): “Gli impianti sportivi devono essere riqualificati. Quindi sì alla riqualificazione del Padovani e del Franchi. Sulla Tav necessità di pensare alle opportunità dei binari in superficie. Aeroporto, favore alla pista parallela e salvaguardare salute cittadini. Francesca Marrazza (RiBella Firenze) : “Il Pd ha fatto una politica sbagliata con un imprenditore serio. I lavori allo stadio? Al momento sono fermi”. Lorenzo Masi (M5s) : “Stadio Franchi, abbiamo speso 150 milioni di soldi pubblici per qualcosa che poteva fare un privato. Questi soldi non basteranno. Sulla Tav dobbiamo monitorare gli immobili che stanno sopra. L’aeroporto non va ampliato, va potenziata la linea Firenze-Pisa”. Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune e Firenze Ambientalista e Solidale): “Il privato non fa meglio del pubblico. Bisognava investire in manutenzione. La Tav, noi abbiamo procurato i documenti di quello che succede. Noi pretendiamo informazioni su quel progetto. Aeroporto, va curata adesso la salute della popolazione”. Stefania Saccardi (IV, Psi, Libdem): “Sì alla nuova pista dell’aeroporto. Non c’è altro modo per garantire la salute di 30mila persone del quartiere 5. La nuova pista non serve per i turisti. Sì all’Alta Velocità. Sullo stadio, i soldi non basteranno”. Eike Schmidt (FdI, Lega, Forza Italia, Eike Schmidt Sindaco): “Stadio, Tav e aeroporto. Qualunque la candidata del centrosinistra ha dichiarato sappiamo che non la farà. Sono tutti progetti vecchissimi e mai realizzati. Io sono a favore della tramvia, sono a favore di farla meglio di come è stata fatta fino ad adesso. Vorrei ampliarla”. Francesco Zini (Firenze Cambia): “Aeroporto, la pista attuale è pericolosa. Va fatta una pista sicura. Stadio, avevamo un imprenditore ma abbiamo lasciato perdere. Tav, costi enormi”.

Remy Morandi