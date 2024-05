Emergenza casa e affitti: cosa hanno detto i candidati sindaco

Firenze, 30 mggio 2024 – Nel dibattito sulle elezioni comunali organizzato da La Nazione al Palazzo dei Congressi i dieci candidati a sindaco di Firenze espongono le loro idee e le loro proposte in merito agli argomenti più importanti della campagna elettorale. Ecco le risposte dei candidati sul tema affitti ed emergenza casa.

Andrea Asciuti (Firenze Vera): “Difendere Firenze vuol dire difendere la fiorentinità. I beni demaniali devono essere comprati dall’amministrazione”. Alessandro De Giuli (Firenze Rinasce): “Per risolvere il problema della casa bisogna capovolgere le politiche degli ultimi 40 anni. Bisogna investire nell’edilizia popolare, pubblica. Bisogna smettere di privatizzare”.

25 foto Foto NewPressPhoto

Cecilia Del Re (Firenze Democratica): “Il pubblico deve tornare a fare il pubblico. Ho chiesto di smettere la vendita degli edifici pubblici. Proponiamo case pubbliche per calmeriare l’emergenza”. E aggiunge: “Invoco una città pubblica, ho chiesto lo stop alla vendita degli immobili pubblici”. Sara Funaro (Pd, Lista Sara Funaro Sindaca, Avs, +Europa, Azione, Volt, Partito Repubblicano, Laburisti, Movimento Centro e lista Anima Firenze): “Voglio ricordare cosa abbiamo fatto: Social housing in via dell’Osteria, il progetto housing a Montedomini”. E aggiunge: “Gli impianti sportivi fanno riqualificati. Il Comune ha ottemperato alle mancanze del governo”. Francesca Marrazza (RiBella Firenze) : “Molti fiorentini preferiscono tenere le case vuote invece che vendere. Bisogna cambiare le norme. Ci sono situazioni professionali che disturbano. Molti ragazzi che lavorano non hanno accesso al credito e non potranno mai comprare causa. Il comune potrebbe fare da garante. Alcune case popolari sono chiuse, molte strutture sono recuperabili”. Lorenzo Masi (M5s) : “Basta agli affitti inaccessibili. Una stanza non può costare mille euro al mese. Riqualificare gli immobili abbandonati, sconti su Tari e Imu per chi affitta agli studenti. Potenziamo le linee per la città metropolitana con tariffe gratuite per gli studenti”. Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune e Firenze Ambientalista e Solidale): “Censimento di tutti gli immobili non utilizzati. Poi favorire la proprietà che vuole affittare. Farsi carico di trovare soluzioni all’emergenza sociale”. Stefania Saccardi (IV, Psi, Libdem): “Edilizia popolare, servono investimenti. Stop alla vendita di immobili pubblici e voucher a famiglie che non ce la fanno a pagare gli affitti. Studenti, serve una politica che tenga conto dei giovani che hanno bisogno di trovare un alloggio”. Eike Schmidt (FdI, Lega, Forza Italia, Eike Schmidt Sindaco): “Affitti troppo costosi, calmeriare gli affitti e borse di studio. Bisogna restaurare gli appartamenti inabitabili, bisogna dare l’edilizia pubblica agli investitori e creare servizi per attrarre le persone”. Francesco Zini (Firenze Cambia): “Noi vogliamo una Firenze amica delle famiglie. Tanti ragazzi non trovano casa. Non possiamo affidare la politica abitativa alle fondazioni. C’è anche un business dietro alle case popolari. Dobbiamo portare legalità e lavorare sul contributo affitto. Noi vogliamo una città amica dei fiorentini. Tanti fiorentini se ne sono andati in periferia. Noi vogliamo farli tornare a vivere a Firenze”.

Remy Morandi