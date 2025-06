Mohamed morto a Bilancino, la passione per il calcio e l’ultimo torneo con gli amici

Sesto Fiorentino, 16 giugno 2025 – Aveva una grande passione per il calcio e giusto pochi giorni fa, sabato per l’esattezza, era stato premiato insieme ai suoi compagni del Rinascita Doccia per un torneo giovanile concluso in bellezza. La comunità di Sesto Fiorentino è sconvolta per la morte di Mohamed Erraji, il piccolo di origine marocchina annegato ieri, domenica 15 giugno, nel lago di Bilancino.

Il piccolo Mohamed Erraji, morto nel lago di Bilancino

L’allarme è scattato intorno alle 17: quando i genitori e gli amici non lo hanno visto riemergere hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma le lunghe ricerche dei vigili del fuoco, impegnati sia con mezzi di terra che coi sommozzatori, si sono purtroppo concluse con l’esito peggiore. Il corpo senza vita di Mohamed è stato recuperato dal fondo del lago, una notizia che ha gettato nel dolore e nello sconforto un’intera comunità.

Mohamed era un bambino solare e generoso, nato in Italia da genitori marocchini. Studiava, come tutti i suoi coetanei, ed aveva una grandissima passione per il calcio. Giusto pochi giorni fa aveva partecipato ad un torneo giovanile e come spesso avviene in quelle categorie aveva ricevuto un premio. I Pulcini 2015 del Rinascita Doccia sono ora sconvolti, così come lo sono i dirigenti ed i compagni di scuola. Una tragedia che riaccende i riflettori sulla pericolosità dell’invaso di Bilancino e che lascia sgomenti davvero tutti. Sulla tragica scomparsa del bambino di 10 anni annegato nel lago di Bilancino la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati. Si cerca di capire come siano andate le cose, ma l’unica cosa certa, al momento, è che una giovanissima vita è stata spezzata davvero troppo presto.