Firenze, il dibattito tra i candidati a sindaco: confronto serrato su temi caldi

21:38

La domanda scherzosa

"Chi scegliereste degli altri candidati per andare in vacanza?". Questa l'ultima domanda ai candidati stessi. Masi: "Porterei Stefania Saccardi ma anche Schmidt, ma senza passare da Napoli". Palagi: "Ovunque scelgo chi perde il ballottaggio contro di noi". Saccardi: "Se devo andare all'Oktober Fest vado con Schmidt, in Brasile con Funaro". Schmidt: "Io vado sempre tra mare e montagna. Se andassi in montagna andrei con Stefani Saccardi, se andassi al mare andrei con Marrazza". Zini: "Andrei all'Elba, uno dei più bei mari. Per anzianità andrei con Cecilia Del Re". Asciuti: "Preferirei andare in vacanza da solo, ma sicuramente con una bella donna. Forse andrei con Palagi, per litigare su certi argomenti e trattare su altri". De Giuli: "Andrei in vacanza con il mio amore ma c'è una ragione. Sono un viaggiatore forte e loro non reggerebbero il passo. In una tappa potrei invitarli, se Schmidt porta una birra. Forse la vacanza la farei con Saccardi, molto lontana da me politicamente ma simpatica". Del Re: "Andrei in vacanza con Funaro per ritrovare un rapporto autentico con la natura ma non andrei in vacanza con Masi ma non amo i last minute e mi pare che lui e la sua compagine si organizzino troppo all'ultimo". Funaro: "Io andrei in vacanza con Schmidt, perché quando sarà sindaca mi potrà portare a Capodimonte a visitarla". Marrazza: "Andrei in vacanza con Palagi, ci siamo scoperti innamorati di un cocktail come il Negroni". Leggi l'articolo