“Con quale candidato andreste in vacanza?” La domanda frizzante ai dieci in corsa

Firenze, 30 maggio 2024 – L’ultimo quesito, che ha chiuso il confronto al Palazzo dei Congressi organizzato da La Nazione, è stata una domanda frizzante sulle vacanze dei candidati, o meglio, con quale sfidante in corsa a Palazzo Vecchio andrebbero in vacanza.

25 foto Foto NewPressPhoto

Ecco le risposte: Andrea Asciuti (Firenze Vera): “Sinceramente da solo, sennò con il Palagi. Con chi non andrei? Con De Giuli”

Alessandro De Giuli (Firenze Rinasce): “Io andrò in vacanza con il mio amore. In una tappa potrei invitarli tutti. Se Eike porta la birra. Forse la vacanza con la piu lontana ma la più simpatica: Saccardi”.

Cecilia Del Re (Firenze Democratica): “Io andrei in vacanza con Funaro. Non andrei in vacanza con Lorenzo Masi. Non mi piacciono i last minute, lui e i suoi sono molto last minute”.

Sara Funaro (Pd, Lista Sara Funaro Sindaca, Avs, +Europa, Azione, Volt, Partito Repubblicano, Laburisti, Movimento Centro e lista Anima Firenze): “Io in vacanza ci andrei con Eike, perché quando sarò sindaca mi potrà portare a Capodimonte a visitarla”

Francesca Marrazza (RiBella Firenze) : “Io in vacanza con Dmitrj Palagi, siamo innamorati del Negroni”.

Lorenzo Masi (M5s) : “Saccardi e Schmidt”

Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune e Firenze Ambientalista e Solidale): “Chi perde lo portiamo con noi”

Stefania Saccardi (IV, Psi, Libdem): “Eike Schmidt all’Oktorbest”

Eike Schmidt (FdI, Lega, Forza Italia, Eike Schmidt Sindaco): “Stefania Saccardi in montagna, al mare con Francesca Marrazza”

Francesco Zini (Firenze Cambia): “All’Isola d’Elba con Cecilia Del Re”.

Remy Morandi