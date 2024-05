Tramvia, i progetti concreti sulle linee da realizzare

Firenze, 30 maggio 2024 – Nel dibattito sulle elezioni comunali organizzato da La Nazione al Palazzo dei Congressi i dieci candidati a sindaco di Firenze espongono le loro idee e le loro proposte in merito agli argomenti più importanti della campagna elettorale. Ecco le risposte dei candidati sul tema della tramvia.

25 foto Foto NewPressPhoto

Andrea Asciuti (Firenze Vera): “Contrario a tutti gli scavi sotto le città storiche. Contrario sulla variante San Marco. Per la Stazione va interrata per decongestionare il traffico”. Alessandro De Giuli (Firenze Rinasce): “La tramvia è una iattura. Un progetto vecchio, nato male e costosissimo. Bisogna fare il possibile per evitare nuove linee ferroviarie. Con i motorini si cade sui binari della tramvia”. Cecilia Del Re (Firenze Democratica): “Occorre andare avanti con la realizzazione delle linee. La tramvia toglie traffico e smog. Occorre anche pensare a nuove linee da realizzare. Colleghiamo l’Osmannoro e facciamo una linea circolare con le linee esistenti”. Sara Funaro (Pd, Lista Sara Funaro Sindaca, Avs, +Europa, Azione, Volt, Partito Repubblicano, Laburisti, Movimento Centro e lista Anima Firenze): “Per fare le tramvie bisogna andare avanti senza se e senza ma. Rivedere i progetti significa non volere la tramvia”. Francesca Marrazza (RiBella Firenze) : “Io voglio poter decidere come voglio la mia città. Quello che ha fatto il centrosinsitra è orrendo, proviamo a farlo meglio”. Lorenzo Masi (M5s) : “I progetti sono stati finanziati per oltre 1 miliardo di euro. Modifichiamo alcuni percorsi per evitare l’abbattimento degli alberi”. Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune e Firenze Ambientalista e Solidale): “Discutere di tramvia senza mobilità integrata è un errore del Pd. Bisogna confrontarsi con la cittadinanza”. Stefania Saccardi (IV, Psi, Libdem): “Anche io avrei preferito altre zone e altri momenti. Ci sono progetti già finanziati, e diventa difficilissimo riuscire a tornare indietro”. Eike Schmidt (FdI, Lega, Forza Italia, Eike Schmidt Sindaco): “Le varianti sono possibili e necessarie. Sono stati abbattuti migliaia di alberi. Abbiamo bisogno di alberi per sopravvivere”. Francesco Zini (Firenze Cambia): “La tramvia è una scelta di 20 anni fa. Un altro errore di questa amministrazione? Lo Scudo verde”.

Remy Morandi