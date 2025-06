Arezzo, 10 giugno 2025 – Fratelli d’Italia – Coordinamento Provinciale di Arezzo Alessandro Tomasi ad Arezzo: una giornata di ascolto e confronto sul territorio Giornata intensa e ricca di contenuti quella di ieri per Alessandro Tomasi, candidato alle prossime elezioni regionali per Fratelli d’Italia, che ha fatto tappa sul territorio aretino per una serie di incontri significativi con il tessuto sociale ed economico della provincia. La mattinata si è aperta a Cortona, dove Tomasi ha avuto modo di confrontarsi con il mondo delle associazioni locali, in un dialogo aperto volto a raccogliere istanze, esperienze e suggerimenti. Un momento importante che ha permesso di porre l’attenzione su uno dei temi più sentiti dalla cittadinanza: la sanità. In un clima costruttivo, il candidato ha incontrato rappresentanti dei medici di famiglia e realtà del terzo settore impegnate nel sostegno alle fasce più fragili della popolazione, riaffermando l’importanza di una sanità territoriale vicina ai cittadini e in grado di rispondere con efficienza e umanità ai bisogni reali. Nel pomeriggio, invece, il focus si è spostato sulle associazioni di categoria. Tomasi ha partecipato a tavoli di confronto con Confcommercio, Confartigianato e CNA, raccogliendo spunti fondamentali su tematiche quali il rilancio dell’economia locale, il sostegno alle imprese e la semplificazione burocratica. Le istanze emerse da questi incontri andranno a costituire parte integrante del programma elettorale, costruito ascoltando chi ogni giorno vive e anima il tessuto produttivo del nostro territorio. “Questa giornata è stata l’ennesima conferma di quanto sia indispensabile un confronto diretto con le realtà locali”, ha dichiarato Tomasi. “Solo ascoltando con attenzione chi vive quotidianamente il territorio possiamo costruire un progetto credibile e coerente per il futuro della Toscana”. Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia ringrazia tutte le realtà incontrate per la disponibilità e l’importante contributo offerto: è dal dialogo e dalla partecipazione che nasce la buona politica.