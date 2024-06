Giovanni Toti al voto accompagnato dalla finanza

La Spezia, 9 maggio 2024 – Giovanni Toti al voto stamani, 9 giugno, al seggio di Cafaggio, ad Ameglia (La Spezia), dove vota da sempre. Il presidente della Regione Liguria, agli arresti domiciliari dal 7 maggio per l’inchiesta per corruzione “Liguria-gate”, è stato accompagnato dalla guardia di finanza dopo avere chiesto e ottenuto dal giudice la possibilità di votare. Al seggio, dopo il voto, non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti presenti facendo cenno di saluto con la mano.