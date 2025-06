Arezzo, 12 giugno 2025 – Referendum 8-9 giugno 2025: il Gruppo del Partito democratico di Arezzo ringrazia oltre 23.000 cittadini che hanno votato

«Il gruppo consiliare del Partito Democratico in Comune ad Arezzo desidera ringraziare gli oltre 23.000 aretini che, lo scorso 8 e 9 giugno, hanno scelto di recarsi alle urne per esprimere la propria opinione sul quesito referendario. In un contesto di crescente disaffezione verso la partecipazione democratica, questa affluenza rappresenta un segnale importante e significativo.

Siamo naturalmente dispiaciuti che non sia stato raggiunto il quorum previsto dalla legge. Ma questo non rende meno rilevante il dato politico: un'affluenza del 32,14% non è affatto trascurabile, soprattutto considerando che i partiti che sostengono il governo Meloni – e la stessa maggioranza che guida il Comune di Arezzo – hanno apertamente invitato i cittadini a non votare.

Per questo troviamo gravi e fuori luogo le dichiarazioni della vicesindaca Tanti. Chiediamo rispetto per gli aretini che hanno partecipato al referendum, esercitando con serietà e senso civico un diritto democratico. Non si possono ignorare decine di migliaia di cittadini solo perché la loro voce è scomoda.

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Arezzo continuerà a lavorare per un'idea di città fondata sulla partecipazione, sull'ascolto e sul rispetto del confronto democratico.

Appuntamento ai prossimi impegni elettorali, a partire dalle elezioni amministrative, con l'obiettivo di costruire un'alternativa seria, aperta e condivisa.