Elezioni, affluenza al 34%. Boom di votanti con l’attestato stampato da casa

Prato, 9 giugno 2024 – Alle 12 di oggi, domenica 9 giugno, l’affluenza a Prato era al 34,14% per le elezioni amministrative. Al momento dunque hanno già votato 45.252 cittadini dei 130.471 aventi diritto. In pratica la percentuale è la stessa anche per elezioni europee (34,67%), anche su base provinciale (34%). I dati sono stati pubblicati sulla rete civica Ponet a pochi minuti dalla rilevazione. L'affluenza è un po' più bassa rispetto alla stessa ora nel 2009, quando si votava ugualmente sabato e domenica (38%).

Stamani le operazioni di voto si sono regolarmente aperte alle 7 in tutte le 179 sezioni elettorali del Comune di Prato: ben 1474 si sono presentati al seggio con l'attestato sostitutivo di voto scaricato dal sito web del Comune attraverso Spid o Cie e stampato a casa, un servizio online messo a disposizione dal Comune per agevolare i cittadini che hanno la tessera elettorale con spazi di timbratura esauriti o che è stata smarrita o danneggiata, in modo da evitare code agli sportelli. In diversi comunque, soprattutto anziani, si sono recati di persona all'ufficio elettorale del Comune perchè hanno perso la propria tessera elettorale nell'alluvione del 2 e 3 novembre scorsi oppure perchè il fango l'ha resa illeggibile.

La prossima rilevazione parziale dei votanti è prevista alle 19. I dati, costantemente aggiornati, possono essere seguiti sulla rete civica Ponet https://www.po-net.prato.it/elezioni/