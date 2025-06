Mille Miglia, un successo il passaggio da Prato. Migliaia di appassionati lungo il percorso

Prato, 18 giugno 2025 - Migliaia di appassionati in festa hanno accolto questa mattina il passaggio dalla provincia di Prato dell'edizione 2025 della Mille Miglia. Nonostante il transito in mattinata dal nostro territorio, la cittadinanza ha comunque risposto in massa al richiamo dei mezzi d'epoca, delle auto green della 1000 Miglia Green e delle Ferrari Tribute. Proprio quest'ultime sono state le prime ad approdare in provincia di Prato da viale Borgovalsugana, per poi dirigersi in piazza del Mercato Nuovo, piazza del Duomo, piazza del Comune e piazza delle Carceri. Qui c'è stato il Controllo a Timbro a cui hanno partecipato direttamente anche esponenti dell'amministrazione comunale.

Un momento del passaggio

"Le presenze di appassionati sono andate oltre ogni aspettativa considerato l'orario mattutino e il giorno infrasettimanale - commenta il presidente dell'Automobile Club di Prato, Federico Mazzoni -. Tutta la macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione e per questo vogliamo ringraziare ogni singolo volontario, associazione e istituzione per la vicinanza e per il contributo. Il successo anche dell'edizione 2025 a Prato della 1000 Miglia conferma la passione della provincia per l'evento e la capacità di organizzare certi tipi di manifestazioni".

Ai piloti della 1000 Miglia nel loro passaggio da Prato, nell'ambito della seconda giornata di competizione con tracciato da Bologna a Siena, è stata regalata la colazione offerta da alcune pasticcerie del territorio. E poi gadget, penne, borraccia, biscotti tipici e una borsina brandizzata. I regali sono stati molto graditi dai piloti, così come è stata apprezzata dalla cittadinanza l'iniziativa della sera della vigilia 'Aspettando la 1000 Miglia'. Nel Village di piazza del Duomo, infatti, tantissimi pratesi hanno ammirato le auto d'epoca in esposizione, hanno approfittato degli stand delle associazioni e quelli allestiti da Cna Toscana Centro, e hanno partecipato alle iniziative collaterali organizzate per l'occasione.

"A Prato certe manifestazioni sappiamo organizzarle e sappiamo farlo bene - aggiunge il direttore dell'Automobile Club di Prato, Claudio Bigiarini -. Il passaggio della 1000 Miglia per il secondo anno consecutivo è stato un successo, così come ci sono state tante persone ieri sera al Village di piazza del Duomo. Inoltre ho visto molta curiosità intorno alle auto del drifting, tanto da farci pensare a un notevole successo di pubblico in vista del campionato italiano che sarà ospitato a Prato".