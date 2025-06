Toscana, Mille Miglia, il percorso di oggi: tappa Bologna Roma, gli orari

Firenze, 18 giugno 2025 – E’ il giorno della Mille Miglia in Toscana. La seconda tappa della grande manifestazione motoristica, con preziose auto d’epoca, parte da Bologna e arriva a Roma. Attraversando in pieno la regione e toccando diverse località. Compatibilmente con il giorno lavorativo, ci si attende un discreto pubblico a bordo strada, soprattutto nei paesi e nei centri più piccoli, che attendono con ansia il passaggio.

In gara ci sono anche alcuni volti noti. Ma ecco i principali orari della corsa. Dopo la partenza da Bologna intorno alle 6.15 e l’attraversamento del passo della Raticosa e della Futa, la Mille Miglia entra in Toscana dall’Appennino e passa da Prato alle 9.15 e alle 11.40 da Empoli.

L’arrivo a Siena in piazza del Campo è previsto per le 12. Mentre nel primo pomeriggio la corsa attraversa la Val d’Orcia, dove il passaggio sarà intorno alle 14.50. Per poi puntare verso il Lazio, con l’arrivo appunto nella Capitale che dovrebbe avvenire intorno alle 19.30.

Un nuovo passaggio è intanto atteso già giovedì 19 giugno, con l’attraversamento dell’Umbria, in particolare Città della Pieve e Orvieto, quindi l’arrivo a Foiano della Chiana e Anghiari. Tanta Toscana anche nella tappa di venerdì 20 giugno, quella da Cervia a Parma, con anche l’approdo sulla costa e il passaggio da Livorno e Viareggio prima di puntare appunto verso Parma.