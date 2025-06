La corsa senza tempo. Mille Miglia di magia con le vetture storiche lungo la Passeggiata

In lontananza si ode il rombo della 1000 Miglia, la leggendaria competizione automobilistica che attraversa l’Italia e che, partita ieri da Brescia, venerdì scivolerà lungo la Passeggiata di Viareggio. Con una sosta in piazza Mazzini per il controllo orario.

Definita da Enzo Ferrari come “la corsa più bella del mondo”, è un vero e proprio museo viaggiante su quattro ruote, con oltre 400 vetture d’epoca provenienti da 29 Paesi. Tra i modelli più iconici in gara figurano Alfa Romeo, Bugatti, Bentley e Ferrari, con esemplari che hanno fatto la storia dell’automobilismo.

"Siamo onorati di ospitare la 43ª rievocazione storica della Mille Miglia – dichiara l’assessore al turismo Alessandro Meciani –: un evento che celebra la bellezza delle auto d’epoca e la storia dell’automobilismo. La nostra città, con il suo splendido lungomare e il fascino della Passeggiata, è pronta ad accogliere equipaggi e spettatori in un’atmosfera di festa e passione"l. "Questa manifestazione – prosegue Meciani – rappresenta un’opportunità unica per valorizzare il nostro territorio e offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza indimenticabile. Ringraziamo la Società Mille Miglia S.r.l. per aver scelto Viareggio e confermiamo il massimo impegno dell’amministrazione comunale per garantire un’accoglienza perfetta". Per garantire il successo della manifestazione, il Comune metterà a disposizione aree dedicate lungo la Passeggiata, dove il pubblico potrà ammirare da vicino le vetture storiche. Inoltre, saranno allestiti stand e attrezzature per arricchire l’esperienza degli spettatori.

Le Ferrari che aprono la corsa arriveranno dalle 14 fino alle 15.45, mentre le auto storiche inizieranno a sfilare per le 16 e fino alle 19. Il percorso della manifestazione che arriva dal Comune di Vecchiano comprende le vie Aurelia, Garibaldi, sottopasso Martin Pescatore, poi sempre a Torre del Lago, il viale Marconi, viale Kennedy, viale dei Tigli (per prova cronometrata), via Cappellini, via Oberdan, ponte Girante, via Pilo, via Foscolo, piazza D’Azeglio, viale Manin, prolungamento via Zanardelli per accesso al viale Margherita, Belvedere delle Maschere, prolungamento via XX Settembre per accesso viale Carducci, viale Belluomini e ponte sul Fosso dell’Abate. "Invito tutti a partecipare – conclude l’assessore al turismo Meciani – e a vivere da vicino l’emozione della Freccia Rossa, una leggenda che continua a far sognare gli appassionati di tutto il mondo".