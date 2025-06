Oggi arriva la Mille Miglia tra chef e vip

Sfileranno sulle lastre oggi, i ‘gioielli’ della 1000 Miglia. Pezzi pregiati di design, fascino e storia. Piazza del Campo accoglierà la seconda tappa del ‘Museo viaggiante unico al mondo’, come definì la corsa Enzo Ferrari, tra motori roboanti, carrozzerie tirate al lucido e anche qualche volto noto. Joe sfiderà, sulle quattro ruote e non ai fornelli, l’ex collega di Masterchef Carlo Cracco, navigatore di Ezio Ronzoni. Dalla cucina stellata all’alta pasticceria: prenderanno parte a questa 43ma edizione anche il maestro Iginio Massari e la figlia Debora. Ai nastri di partenza anche il campione di automobilismo Jacky Ickx. Ci saranno poi i velisti di Luna Rossa Max Sirena e Giulia Conti. L’onorevole Mariastella Gelmini vestirà i panni di co-driver. Le prime auto ad arrivare saranno le 120 Ferrari del Tribute 1000 Miglia, seguite dalle auto Full-Electric della 1000 Miglia Green e dai 420 capolavori della 1000 Miglia 2025. I bolidi della Casa di Maranello cominceranno il loro transito intorno alle 11, faranno una fermata in Piazza del Campo per un ‘controllo timbro’ e ripartiranno alla volta di Asciano. Alle 12 circa sarà la volta delle storiche. Il convoglio farà il suo ingresso in città da via delle Sperandie, per poi immettersi in via Tito Sarrocchi, Casato di Sopra e Casato di Sotto. Una volta giunte in Piazza del Campo, le vetture vi resteranno parcheggiate durante la sosta-pranzo dei piloti al Tartarugone. Effettuato il controllo orario di ripartenza, gli equipaggi prenderanno via Rinaldini e Banchi di Sotto, poi via del Porrione e via San Martino, per congedarsi infine dalla città passando sotto la Porta Romana di via Roma.