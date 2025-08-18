"Luce su Gaza" stasera la fiaccolata

La storia a piccoli passi

18 ago 2025
ANNA DUCHINI
Sarà una serata di luce e silenzio quella di oggi, quando Chianciano Terme ospiterà la fiaccolata “Luce su Gaza – Non Restiamo Indifferenti”. Un’iniziativa che vedrà la partecipazione della Presidente della Provincia Agnese Carletti e del Cardinale Augusto Paolo Lojudice (foto), arcivescovo di Siena-Colle Val d’Elsa. Il corteo partirà alle 21:30 da Piazza Matteotti, attraversando le vie del centro storico per poi tornare nel cuore della città verso le 23, dove si terranno le parole conclusive del cardinale.

Sarà lui a dare voce alla dimensione più profonda dell’iniziativa: non soltanto un gesto politico e civile, ma un atto di coscienza collettiva che interpella la responsabilità di Ciascuno. La fiaccolata di Chianciano Terme unisce la cittadinanza, le istituzioni locali e le associazioni, accogliendo i diversi credi religiosi.

Per una sera Chianciano Terme - città di tradizione turistica - si trasformerà in luogo di preghiera civile e memoria condivisa. Le fiaccole accese saranno segni di vicinanza, ma anche richiami alla dignità umana e alla pace come bene universale.

L’auspicio, sottolineato dal coinvolgimento della Chiesa e del cardinale Lojudice, è che la fiaccolata non resti un evento isolato, ma diventi un punto di partenza per un impegno continuo a livello locale e nazionale: fermare i rifornimenti di armi, sostenere iniziative diplomatiche e costruire una cultura di pace.

Anna Duchini

