Veglia per Gaza: "Una luce contro l’indifferenza"

"Una veglia per Gaza" si terrà domani sera, giovedì 26 giugno, a partire dalle ore 21, nei locali del circolo Arci di Montale per iniziativa dello stesso circolo in collaborazione con il comitato Arci di Pistoia. La presidente del circolo Arci di Montale Cecilia Innocenti (nella foto) e il consiglio direttivo tutto intendono attraverso questa iniziativa: "Mantenere alta la sensibilità nei confronti della vicenda palestinese la quale vede un popolo sotto assedio, sopraffatto dalla disumanità di una guerra ingiusta".

Durante la serata verranno proposte letture e proiezioni per dare voce al popolo palestinese: chi vorrà potrà portare una candela, una bandiera, una testimonianza, una lettura o un semplice pensiero. "La veglia sarà un’occasione – sostengono gli organizzatori – per accendere insieme una luce contro l’indifferenza, per chiedere il cessate il fuoco e ribadire il valore universale dei diritti umani e della pace, perché di fronte a ciò che accade non possiamo restare indifferenti e perché crediamo che il silenzio e l’immobilismo siano forme di complicità". Il direttivo del circolo invita la cittadinanza tutta a partecipare "perché la pace e la giustizia non sono parole astratte, ma scelte quotidiane che partono anche da qui, dai nostri territori, dalle nostre voci".

La locandina che annuncia la serata contiene il titolo "Su questa terra, veglia per Gaza" e la frase "diciamo ancora e ancora no al genocidio".

Giacomo Bini