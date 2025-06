1000 Miglia a Prato, l'attesa è finita: mercoledì mattina il passaggio delle auto storiche

Prato, 16 giugno 2025 - Le prime auto ad arrivare in provincia saranno le 120 Ferrari del Tribute, alle quali seguiranno quelle elettriche della 1000 Miglia Green e le oltre 400 vetture costruite fra il 1927 e il 1957. L'appuntamento con il primo transito è per le ore 8.30 con i bolidi del Cavallino Rampante. Un'ora dopo sarà la volta di quelle storiche. E' tutto pronto a Prato per il transito della 1000 Miglia 2025. Mercoledì mattina, 18 giugno, per il secondo anno consecutivo, la corsa più bella del mondo passerà dalla nostra provincia nell'ambito della seconda tappa di gara, con partenza da Bologna. Il percorso sarà opposto rispetto a quello dell'edizione 2024.

Le vetture entreranno in città prendendo viale Borgovalsugana, via Sem Benelli e via Lambruschini. Attraversato il Ponte Datini, effettueranno un controllo orario in viale Galilei. Qui ci sarà il suggestivo passaggio all'interno dell'ex Calamai, la vecchia fabbrica tessile riaperta per l'occasione, ma che non sarà accessibile al pubblico. Un modo per dare continuità al legame fra 1000 Miglia, archeologia industriale e tradizione tessile pratese, dopo il duplice passaggio nel 2021 e nel 2024 all'interno del Fabbricone Storico di Balli il Lanificio. A seguire gli equipaggi faranno rotta verso il centro città fino a piazza Santa Maria delle Carceri, di fronte alla quale le auto si fermeranno per un Controllo Timbro sotto l'ombra del Castello dell'Imperatore. Lasciando sulla sinistra piazza San Marco, i mezzi storici imboccheranno via Ferrucci, viale della Repubblica, viale Berlinguer, Asse delle Industrie, via Roma e approderanno a Poggio a Caiano, col passaggio davanti alla Villa Medicea. E poi ancora l'approdo a Carmignano, il transito da piazza Matteotti, il passaggio dal Pinone, per dirigersi verso il Senese.

“Finalmente ci siamo: mesi di impegno, di lavoro e di organizzazione hanno il loro esito tra una sera e una mattina – commenta il presidente di Automobile Club Prato, Federico Mazzoni -. Abbiamo cercato di creare valore per il territorio, accogliendo un evento con un prestigio internazionale di prima grandezza in modo adeguato, offrendo al mondo l' immagine di una città che si confronta alla pari con chiunque, che sa accogliere e che ha molto da dire: che sia business, cultura o passione. Alla bellezza delle auto che passano rispondiamo con la bellezza che abbiamo costruito da secoli e conserviamo, con la bellezza della nostra gente e diffondendo gioia come medicina per momenti difficili. Ringrazio di cuore tutti coloro che si sono impegnati , in qualsiasi modo, dalle istituzioni fino agli sponsor e ai volontari, ma anche allo staff dell' Aci Prato che con forze esigue ha affrontato un lavoro che certo non sta scritto in alcun contratto. Grazie e buon divertimento a tutti”.

Il passaggio della corsa più bella del mondo dalla nostra provincia sarà anticipato domani sera, martedì 17 giugno, dall'iniziativa 'Aspettando la 1000 Miglia'. In piazza del Duomo ci sarà l'allestimento e l'apertura del Village dell'evento, così da consentire alla cittadinanza di vivere in compagnia la vigilia della competizione. Presenti numerosi concessionari con esposizione di vetture e veicoli commerciali, poi dieci stand di Cna Toscana Centro per animare la serata fra food e artigianato locale, e quindici stand delle associazioni del territorio. In totale gli stand presenti in piazza saranno 36, prevedendo anche quelli degli sponsor, due gastronomici e un birrificio. Gli stand saranno in funzione fino a tarda serata e poi riapriranno la mattina del 18 a partire dalle ore 7.

“Cna Toscana Centro è orgogliosa di supportare in qualità di partner l’evento 1000 Miglia 2025 – spiegano dall'associazione di categoria -. Per l’occasione abbiamo contributo ad animare la piazza con l’iniziativa “Aspettando la 1000 Miglia” che prevede l’allestimento di 10 stand delle migliori aziende dell’agroalimentare e artigianato artistico. Gli stand saranno aperti al pubblico dal pomeriggio del 17 giugno dalle ore 18 alle 22 e il giorno successivo, 18 giugno, dalle ore 8 alle 13 in piazza Duomo a Prato. Per celebrare la manifestazione verranno consegnate a tutti gli equipaggi dei piloti della 1000 Miglia, oltre 500 shopper brandizzate contenenti i biscotti della Biscotteria Vannino e gadget del nostro partner Pegasus”.

La vigilia dell'evento toccherà anche viale Marconi, piazzale ex Fiera. Qui domani alle ore 18 ci sarà il raduno 'Ultimo Miglio', con la presenza di auto storiche e moderne. I mezzi, scortati dalla municipale, effettueranno in anteprima il percorso della 1000 Miglia, fino ad arrivare in piazza del Duomo dove metteranno in esposizione le automobili. Sempre nel Village, dalle ore 18, ci sarà anche l'apertura della 'Cittadella dell'Educazione Stradale' a cura di ArteAutoPrato, Avis, Aci Prato e polizia municipale. Dalle 19 a cura dell'associazione Viaggi e Scoperte si terranno le visite guidate agli angoli nascosti della città, e dalle 21 la caccia al tesoro ideata da White Radio: un percorso a tappe fra piazza del Duomo, piazza del Comune e piazza Santa Maria delle Carceri. In palio ci saranno vari premi legati ad Aci, alla 1000 Miglia e al campionato italiano di drifting. Infine la presentazione in piazza del Duomo del prototipo di Firenze Race Team, la squadra dell'Università di Firenze che parteciperà al campionato Formula Student.

“Se la 1000 Miglia passa di nuovo da Prato, vuole dire che qualcosa di buono lo abbiamo fatto – conclude il direttore di Automobile Club Prato, Claudio Bigiarini -. Senza avere la tradizione motoristica di altri territori, siamo riusciti a ritagliarci il nostro spazio dimostrando come la cultura del fare sia radicata in questa città. La dimostrazione è l’elenco di enti, aziende e associazioni che ci hanno affiancato anche quest’anno e che hanno riposto in noi la loro fiducia. Faremo di tutto per non deluderli. Desidero in ultimo ringraziare tutto il personale che lavora in Automobile Club Prato che mi ha affiancato in questi mesi con passione e competenza”.