Prato, sale l'attesa per la 1000 Miglia. Le iniziative in vista del passaggio della corsa

Prato, 12 giugno 2025 – Una mostra fotografica che negli scatti dei fotoamatori del territorio racconta per immagini il passaggio dalla provincia di Prato della 1000 Miglia 2024. Inizia così il countdown di avvicinamento da parte della macchina organizzativa pratese verso il passaggio da Prato della 1000 Miglia 2025. In attesa del transito al mattino del 18 giugno della corsa più bella del mondo, l'Automobile Club di Prato assieme al Comune di Prato e alle associazioni di volontariato del territorio ha organizzato una serie di tappe di avvicinamento all'evento. Si parte con la mostra fotografica a Palazzo Banci Buonamici che da oggi fino al 16 giugno sarà visitabile nella Sala Biagi. L'orario d'apertura è dalle 16 alle 19. Dal 17 giugno le foto della mostra saranno poi esposte nelle vetrine di alcuni negozi del centro storico. Martedì 17 giugno dalle ore 18 in poi sarà invece il momento de 'Aspettando la 1000 Miglia', la serata di vigilia del passaggio delle auto storiche. In piazza del Duomo ci sarà l'allestimento e l'apertura del Village.

Presenti numerosi concessionari con esposizione di vetture e veicoli commerciali, poi varie attività artigianali di Cna Toscana Centro, e quindici stand delle associazioni del territorio. In totale gli stand presenti in piazza saranno 36, prevedendo anche quelli degli sponsor, due gastronomici e un birrificio. Gli stand saranno in funzione fino a tarda serata e poi riapriranno la mattina del 18 a partire dalle ore 7. “Un Village ricco e variegato – spiega il presidente dell'Automobile Club di Prato, Federico Mazzoni -. Un'ampia partecipazione che testimonia l'importanza dell'evento che si conferma un punto di riferimento per il territorio. Un'occasione unica per entrare in clima 1000 Miglia e per confrontarsi anche sui temi cari al mondo dell'automobilismo”.

“Prato vuole celebrare al meglio la 1000 Miglia, la storica manifestazione che il territorio ha l’onore di ospitare per il secondo anno consecutivo lungo le sue strade e il centro storico – commenta la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti -. Un evento che ci permette nuovamente di lavorare in squadra con le realtà del territorio per mostrare la parte più bella della nostra città ai partecipanti a bordo delle auto storiche e al suo seguito. Sarà anche un’occasione pere far vivere ancora di più il centro ai nostri cittadini”.

L'attesa dell'evento proseguirà anche in viale Marconi, piazzale ex Fiera. Qui alle ore 18 della vigilia del passaggio della 1000 Miglia ci sarà il raduno 'Ultimo Miglio', con la presenza di auto storiche e moderne. I mezzi, scortati dalla municipale, effettueranno in anteprima il percorso della 1000 Miglia, fino ad arrivare in piazza del Duomo dove metteranno in esposizione le automobili. Sempre nel Village, dalle ore 18, ci sarà anche l'apertura della 'Cittadella dell'Educazione Stradale' a cura di ArteAutoPrato, Avis, Aci Prato e polizia municipale. Dalle 19 a cura dell'associazione Viaggi e Scoperte si terranno le visite guidate agli angoli nascosti della città, e dalle 21 la caccia al tesoro ideata da White Radio: un percorso a tappe fra piazza del Duomo, piazza del Comune e piazza Santa Maria delle Carceri. In palio ci saranno vari premi legati ad Aci, alla 1000 Miglia e al campionato italiano di drifting. Infine la presentazione in piazza del Duomo del prototipo di Firenze Race Team, la squadra dell'Università di Firenze che parteciperà al campionato Formula Student.

“La macchina organizzativa è ormai pronta – aggiunge il direttore dell'Automobile Club di Prato, Claudio Bigiarini -. Vogliamo ringraziare ancora una volta le associazioni e le istituzioni del territorio per la loro presenza e vicinanza, consentendoci di nuovo di organizzare un evento di una simile portata. Sarà una festa cittadina, a cui non vediamo l'ora di prendere parte”. A proposito di 1000 Miglia, c'è da sottolineare come Aci Prato sia stata invitata dal comitato nazionale organizzatore alla conferenza stampa e alla visita al veliero Amerigo Vespucci questo weekend. Presenti il presidente Federico Mazzoni, il consigliere Tiziano Cherubini (consigliere) e il socio Enrico Seri. Aci Prato in rappresentanza ha portato anche una Porsche356/at2 del 1957. “Difficile rendere giusto merito a quanto impresso nei nostri occhi e nel cuore – commentano -. Eccellenza straordinaria, di una bellezza accecante. Un piacere avere reso onore con le nostre auto storiche all'iconico veliero Amerigo Vespucci, insieme all'organizzazione della 1000 Miglia 2025. Buon vento 1000 Miglia”.