Zenith Prato: Francesco Settesoldi nuovo direttore sportivo per la stagione 2025-2026

Finalmente è arrivata l’ufficialità. La Zenith Prato ha comunicato la nomina di Francesco Settesoldi nel ruolo di direttore sportivo della prima squadra che giocherà il campionato di Eccellenza nella stagione 2025-2026. Settesoldi lavorerà in stretta collaborazione e sinergia con il confermato Marco Magni, storico direttore amaranto e figura di riferimento della società, con il quale condividerà la guida dell’area sportiva per plasmare una rosa competitiva in vista di un campionato che la società di via del Purgatorio affronterà con grandi ambizioni.

Nonostante la giovane età, Settesoldi ha già dimostrato concrete capacità gestionali e tecniche: da direttore sportivo ha condotto il Settimello alla vittoria del campionato di Prima Categoria e allo storico passaggio in Promozione. Un profilo dinamico, preparato e attento alla valorizzazione dei talenti, pienamente in linea con la nuova direzione intrapresa dalla Zenith Prato.

"Entrare a far parte della Zenith Prato significa abbracciare una storia importante, con la voglia e la responsabilità di scriverne un nuovo capitolo ambizioso – commenta Settesoldi -. Sono orgoglioso della fiducia ricevuta e pronto a mettermi al servizio di un progetto che guarda al futuro con coraggio, passione e identità. Lavoreremo con determinazione per costruire una squadra che non solo punti in alto, ma che sappia rappresentare con orgoglio i valori di questa società e della città".

Leonardo Montaleni