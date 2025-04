Nuovo supermercato a Campi Bisenzio, tutto pronto per l’inaugurazione

Campi Bisenzio (Firenze), 1 aprile 2025 – Tutto pronto per il taglio del nastro per il punto vendita Palagetta di Campi Bisenzio che inaugura domani 2 aprile, con apertura al pubblico alle 8. Il punto vendita è in via del Campo e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21, la domenica dalle 8 alle 13.30.

Il nuovo Coop.fi ha una ricaduta importante in termini di occupazione: l’apertura del punto vendita ha generato 45 nuove assunzioni sul territorio. In totale il Coop.fi Palagetta conta 105 addetti di cui 60 provengono da trasferimenti da altri Coop.fi., compreso il punto vendita di via B. Buozzi, temporaneamente chiuso in vista della ristrutturazione e riqualificazione, così da garantire un presidio di servizio per i residenti del centro urbano. Proprio per agevolare la spesa di soci e clienti, la cooperativa ha attivato una navetta che, fino al 19 aprile, garantirà un servizio con partenze ogni 15 minuti dal Coop.fi Palagetta al punto vendita di via B. Buozzi, dal lunedì al sabato (dalle 8.15 alle 19.45) e la domenica (dalle 8.15 alle 13.30).

Filiera corta, risparmio energetico, servizi inclusivi e anche “extra” come il corner ottica dove acquistare lenti e occhiali con la consulenza del personale dedicato. Questi i punti di forza del nuovo supermercato che ha una superficie di circa 3.000 mq.

Grande parcheggio con in totale 306 posti auto (di cui 12 stalli per disabili e 4 posti rosa), 24 posti moto, 4 sono quelli per i veicoli elettrici e altrettanti per e-bike. ll nuovo polo ospita anche quattro postazioni di ricarica per auto elettriche e quattro postazione per ricaricare biciclette e monopattini elettrici.

Il box informazioni è collocato all’ingresso del punto vendita. Tra i servizi anche il pagamento bollette e pagoPA, vendita carte regalo e ricariche telefoniche, accettazione buoni acquisto e buoni welfare, accettazione buoni pasto, servizi legati alla carta socio, attivazione carta Integra, resi e fatture, vendita dei biglietti dei trasporti.

I dettagli sono stati presentati dal sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, dalla presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Daniela Mori, e dalla presidente della sezione soci Coop di Campi Bisenzio Franca Frati.