Coop Palagetta, ci siamo. Nel carrello 45 assunzioni

Dalla piccola spesa al grande carrello: Coop.Fi rafforza la presenza sul territorio campigiano. Il 2 aprile, con apertura al pubblico alle 8 di mattina, taglio del nastro del nuovo punto vendita Coop in zona Palagetta. Il supermercato, con una superficie di circa tremila metri quadrati, si trova in un’area residenziale densamente abitata alle porte di Firenze. Il negozio nasce, quindi, con l’obiettivo di fornire una risposta più completa e adeguata rispetto alle crescenti esigenze dell’area di Campi e del bacino circostante: un ampio supermercato, con un comodo parcheggio (306 posti auto e 24 per moto, oltre agli stalli per i veicoli elettrici, per i disabili e quelli riservati alle donne incinta) su una dorsale urbana di transito dove recarsi per la spesa più importante o fare tappa per gli acquisti quotidiani, senza doversi spostare al di fuori del Comune. E in questa ottica, il negozio si inserisce in un più ampio parco commerciale con farmacia, bar e altre attività tra cui un importante marchio specializzato in informatica ed elettrodomestici.

Il Coop.Fi è all’insegna della sostenibilità: alta innovazione tecnologica, basso impatto ambientale, verde circostante e pannelli fotovoltaici in copertura e sui pergolati dei posti auto.

Il nuovo negozio – presentato ieri pomeriggio al TeatroDante Carlo Monni davanti a un migliaio di cittadini – propone un assortimento completo e vario offrendo anche un ricco ventaglio di prodotti da fornitori selezionati e di filiera corta. Altra caratteristica la freschezza: il pane è a produzione interna, sfornato più volte al giorno e banchi assistiti in tutti i reparti freschi (forneria, carni, pesce, gastronomia). Altro punto forte è la valorizzazione dei prodotti del territorio, con proposte caratterizzanti come la carne di pecora, un ampio assortimento di olio locale e di vini (oltre 700 etichette). Altra novità è il reparto di pet food e care food, con oltre mille articoli per gli amici a quattro zampe e altri animali. Presente, poi, un reparto extra alimentare (300 mq) con tutto il necessario per casa, scuola, ufficio, un punto edicola, uno scaffale libri e un corner ottica con la consulenza del personale dedicato.

Il supermercato ha una ricaduta importante in termini occupazionali: 45 nuove assunzioni sul territorio.

In totale il Coop.Fi Palagetta conta 105 addetti di cui 60 provengono da trasferimenti da altri supermercati, compreso il punto vendita di via Buozzi. Lo storico market del centro cittadino il 31 marzo chiuderà temporaneamente i battenti per un’importante ristrutturazione e riqualificazione. La superficie di vendita del negozio sarà ridotta ma all’interno saranno mantenuti tutti i generi alimentari per una spesa giornaliera caratterizzata da pochi (ma fondamentali) prodotti. E nel vecchio negozio arriverà una serie di servizi integrati per i residenti del centro.

Barbara Berti