Scontro tra moto e auto alla rotatoria

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 18 luglio 2025 – Scontro nel pomeriggio di venerdì 18 luglio tra una moto e un’auto. È successo alla rotatoria che attraversa la via Cassia per Firenze angolo Viale Pertini a San Casciano Val di Pesa.

Ad avere la peggio è stato il motociclista che dopo l’impatto con l’auto è rimasto sull’asfalto. Sul posto inviati dal 112 la Misericordia di San Casciano Val di Pesa con a bordo l’infermiere e i volontari soccorritori.

L’uomo con varie escoriazioni sul corpo è rimasto sempre lucido e una volta stabilizzato è stato accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri in codice due, mentre l’occupante dell’auto non ha subito conseguenze nell’incidente. La polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino è intervenuta per regolare il traffico e fare i rilievi per ricostruire la dinamica.