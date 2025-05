Firenze, scippano anziana e il vicinato insorge. Intervento della polizia

Firenze, 30 maggio 2025 – Ancora violenza, ancora baby gang in via Canova. E in uno dei punti più caldi: l’area residenziale/commerciale dei Giuncoli, davanti ai cosiddetti palazzi blu. E stavolta, dopo l’ennesimo episodio, il vicinato insorge. In seguito allo scippo di una catenina a un’anziana, i ladri sono stati rincorsi e hanno rischiato il linciaggio.

“Sono i soliti che mettono in subbuglio L’Esselunga, li conosciamo bene – raccontano dei residenti che hanno assistito alla scena, esasperati dal clima di insicurezza che si respira nel rione – Hanno strappato la collanina a una signora di una certa età in via Massa. Un vicino ha visto e ha inforcato lo scooter per inseguire il ladro, lo ha raggiunto qui all’altezza del kebab. Si è scatenato il caos. Nel giro di dieci minuti c’era il mondo, sono arrivati altri giovani, poi sono scesi altri del vicinato, stavano per linciarli, litigavano, si strattonavano e spintonavano, poi sono arrivati la polizia e i vigili, nel frattempo il ladro era riuscito a scappare”. Gli attimi di tensione però non si sono subito placati: “C’era chi urlava – continuano i presenti – Il vicinato è esasperato di vederli portare via e rivederli fuori il giorno dopo”. Sul luogo è arrivata anche la vicepresidente del Comitato Quartiere 4 e residente del rione Cinzia Castellana: “Non se ne può più davvero, ci dobbiamo fare sentire con le istituzioni”, commenta.

Il Comitato Quartiere 4, ha già manifestato due volte negli scorsi mesi contro droga, furti, violenza, rapine e degrado in via Canova, portando a sfilare centinaia di cittadini del quartiere in protesta, l'11 marzo al centro commerciale Esselunga e il 29 aprile ai giardini del Saletto.