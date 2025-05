Spaccio in via Canova, tre arresti: cocaina, hashish e denaro in casa

Firenze, 23 maggio 2025 - Una base operativa dello spaccio smantellata in via Canova, nella zona di Legnaia. Nella serata di giovedì, i carabinieri della Stazione di Firenze Legnaia hanno arrestato tre uomini – un italiano del 1980 e due cittadini marocchini, rispettivamente del 2001 e 2002 – per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati in un servizio mirato di contrasto al traffico di droga nella zona, hanno notato l’italiano, già noto alle forze dell’ordine, cedere una dose di cocaina a un passante nei pressi del condominio dove abita. Dopo aver recuperato lo stupefacente e bloccato l’acquirente, i carabinieri sono riusciti a entrare nell’abitazione dell’uomo, dove si trovavano anche i due stranieri, procedendo alla perquisizione con l’ausilio di un’unità cinofila. Il blitz ha permesso di rinvenire oltre 60 grammi di cocaina, di cui una parte già suddivisa in 62 dosi, più di 600 euro in contanti nella disponibilità del ventiduenne marocchino; oltre 50 grammi di hashish e circa 900 euro nascosti in casa; circa 3 grammi di cocaina suddivisi in 5 dosi, nascosti sotto l’auto del terzo arrestato; e su un tavolo una grande quantità di materiale per il confezionamento: bustine di cellophane tagliate e carta stagnola. I tre sono stati dichiarati in arresto.