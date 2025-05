Firenze, chiuso bar in via delle Porte Nuove: scarsa igiene e ritrovo di pregiudicati

Firenze, 23 maggio 2025 - Pregiudicati, scarsa igiene e sala da ballo abusivo. Per questo, i carabinieri della compagnia di Firenze hanno notificato questa mattina un provvedimento di sospensione della licenza per 30 giorni nei confronti del titolare di un bar situato in via delle Porte Nuove. Il decreto, disposto dal questore ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è scattato dopo un controllo durante il weekend appena trascorso. I militari della stazione di Firenze Santa Maria Novella, con il supporto della polizia municipale e del personale dell’Usl Toscana Centro, hanno rilevato all’interno del locale la presenza di numerosi avventori con precedenti di polizia, oltre a gravi carenze igienico-sanitarie. A peggiorare il quadro, l’allestimento abusivo di una sala da ballo in un ambiente destinato ad altro uso, privo delle necessarie autorizzazioni. Alla luce di quanto accertato, l’autorità di pubblica sicurezza ha disposto la chiusura immediata del bar, che da domani dovrà sospendere ogni attività di somministrazione di cibi e bevande per l’intera durata del provvedimento. Un segnale, sottolineano i carabinieri, dell’attenzione costante rivolta alla tutela della sicurezza dei cittadini e al rispetto delle norme, soprattutto nei luoghi pubblici della movida fiorentina.