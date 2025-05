Nascondeva droga e armi in casa. I carabinieri lo pedinavano da tempo

Tra droga e soldi, in casa nascondeva anche un’arma. E non recente, ma risalente addirittura alla seconda guerra mondiale. I carabinieri della compagnia di Figline e Incisa hanno rinvenuto in un’abitazione una vecchia pistola calibro 9. Si tratta di un’arma ormai difficile da trovare, "fuori mercato", ma l’esemplare è tuttora perfettamente funzionante e dotata di tutto il munizionamento necessario. Era nell’abitazione di Incisa in cui risiede un cittadino albanese. L’uomo, un 39 enne, era già sospettato di essere coinvolto in un traffico di stupefacenti. Un grosso giro di spaccio che, secondo gli inquirenti, si riversa su numerose piazze del territorio provinciale fiorentino. Da tempo gli inquirenti lo stavano seguendo, sospettando appunto un suo coinvolgimento nel traffico di droga.

Con in mano un decreto di perquisizione firmato dalla Procura della Repubblica, i carabinieri della stazione locale hanno proceduto con i controlli sulle proprietà dell’uomo. Prima si sono dedicati all’auto del 39 enne, individuando in poco tempo un tesoro di ben 20 mila euro.

Li hanno trovati in contanti, con numerose banconote di vario taglio che aveva tentato di tener nascoste nel doppiofondo della sua vettura. Ma non sono sfuggite agli agenti che, una volta sequestrati i soldi (probabilmente proventi dello spaccio) hanno proseguito la loro perquisizione nell’abitazione dell’uomo. E anche qui hanno individuato ciò che sospettavano ci fosse: tanta droga. All’interno dell’appartamento hanno rinvenuto 644 grammi di cocaina e 52 grammi di hashish. Ma anche l’arma risalente appunto al secondo conflitto mondiale. Il cittadino albanese dovrà spiegare come se l’è procurata. Intanto su disposizione della Procura della Repubblica, è stato portato al carcere di Sollicciano con vari capi di accusa, in attesa del giudizio di convalida dell’arresto di fronte al giudice per le indagini preliminari.

Manuela Plastina