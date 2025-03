Arezzo, 26 marzo 2025 – "Come gruppo consiliare Centrosinistra per San Giovanni abbiamo presentato un OdG al consiglio comunale per denunciare i tagli agli enti locali operati dal governo Meloni.

Un taglio di oltre €450.000 danneggerà la capacità del comune di San Giovanni di erogare i servizi pubblici di base. Dai contributi agli affitti alle opere di manutenzione, dal trasporto pubblico alla cura del verde ai servizi socio-sanitari.

Nel complesso, miliardi di euro sono sottratti dal governo a comuni, province e città metropolitane. Una scelta politica ben precisa di un governo dedicato ogni giorno a rendere più difficile l'azione amministrariva e danneggiare la cittadinanza per tornaconto politico-elettorale. Una scelta tra l'altro criticata pesantemente anche dagli amministratori di centrodestra.

Ci è dispiaciuto constatare che nè San Giovanni Civica, né il centrodestra sangiovannese condividono la nostra preoccupazione per la capacità del comune di erogare questi servizi.

Non ci stupisce la posizione di difesa del governo da parte del consigliere Tinagli (FdI), che tenta di giustificare i tagli come necessario contributo al risanamento della spesa pubblica. Contributo fatto sulla pelle dei cittadini e delle amministrazioni a loro più vicine. E per quale spesa pubblica? Per una che non va a rafforzare i servizi al cittadino, sempre più attaccati e tagliati dal governo su ogni fronte, ma viene impiegata nelle politiche di riarmo, nei condoni agli evasori che ogni giorno derubano la comunità, nel ponte sullo stretto e nello spreco dei centri per migranti in Albania, solo per citarne alcuni.

Ci stupisce di più l'astensione del gruppo San Giovanni Civica, che all'inizio del consiglio odierno aveva posto l'attenzione sulle manutenzioni pubbliche e poco dopo non ha supportato questo odg contro quei tagli che diminuiscono, tra le altre, proprio la capacità del Comune di effettuare tali manutenzioni.

La nostra attenzione e azione politica continuerà, insieme all'amministrazione comunale e ai nostri rappresentanti negli organi superiori, per opporci a queste scelte e per ripristinare i giusti strumenti necessari agli enti locali per sostenere e supportare i propri cittadini."