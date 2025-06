Elezioni regionali in Toscana, Giani: “Si vota il 12 o 19 ottobre”

Firenze, 26 giugno 2025 – Le elezioni regionali in Toscana si terranno in ottobre, tra quattro mesi, dunque, i cittadini torneranno alle urne. Lo ha annunciato oggi, 26 giugno il presidente della Regione, Eugenio Giani, al termine della Conferenza delle Regioni, dove si è discusso della possibilità di posticipare il voto alla primavera del 2026.

"Alcune Regioni interessate al rinnovo dei rispettivi Consigli avevano chiesto un rinvio del voto, non tanto - ha chiarito il governatore toscano - per questioni legate alla polemica sul terzo mandato, quanto per motivazioni di tipo tecnico e amministrativo: in particolare, il timore che un voto in autunno renda difficile approvare i bilanci entro dicembre, costringendo le giunte uscenti all'esercizio provvisorio".

Una motivazione che Giani non ha ritenuto sufficiente a giustificare lo slittamento: "Ho sostenuto una posizione di rispetto dello stato di diritto che guarda alla Costituzione e alle leggi. La nostra Carta stabilisce che un mandato dura cinque anni, non di più. E noi votammo il 20 e 21 settembre del 2020: è giusto quindi che si voti entro la stessa finestra temporale". Il presidente Giani ha così confermato che firmerà a breve il decreto per indire le elezioni regionali in Toscana, che si svolgeranno "il 12 o il 19 ottobre", ribadendo la sua "certezza e determinazione" nel voler rispettare i tempi costituzionali

Giani si proietta dunque verso il voto: "Ai toscani dico, prepariamoci. Voteremo il 12 o il 19 ottobre, secondo quanto ci dice la Costituzione. Questo significa presentare le liste 30 giorni prima, a settembre, indire i comizi elettorali per la seconda metà di agosto. Quindi ci siamo. È giusto che l'opinione torni al popolo sovrano".

Eugenio Giani attende ancora l’ufficialità della ricandidatura, lo stesso vale per il candidato del centrodestra: Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di FdI.