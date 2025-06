“L’Altra Toscana”. Sabato a Firenze il manifesto programmatico dei civici in vista delle elezioni regionali.

Arezzo, 24 giugno 2025 – Sarà l’Hilton Florence Metropole a ospitare, sabato 28 giugno alle ore 9.30, la presentazione del Manifesto programmatico de “L’altra Toscana”, un’iniziativa promossa da un’ampia rete di liste civiche e amministratori locali decisi a rilanciare una visione alternativa per il futuro della regione. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Anna Trassi, sindaca di Lamporecchio, Alessandro Polcri, presidente della Provincia di Arezzo e David Saisi, sindaco di Gallicano. Ad illustrare i contenuti del Manifesto saranno alcuni esponenti di primo piano del civismo toscano: Giovanni Bellosi (Scandicci Civica), Claudio Lucii (Vivi Poggibonsi), Mauro Vaiani (Ora Toscana – Civici di Prato), Renzo Luchi (Cittadini per Fiesole) e Francesco Carbini (Liste Civiche Sangiovannesi).

Le conclusioni saranno affidate a Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Viareggio, tra i promotori più noti del movimento civico regionale. A coordinare il dibattito saranno Federico D’Anniballe (Cambiamo Ponsacco) e Anna Ravoni, già sindaca di Fiesole. L’iniziativa, come è stato spiegato, si propone di mettere al centro dell’agenda politica regionale i territori troppo spesso dimenticati, promuovendo una Toscana più inclusiva, policentrica e partecipata. "Al di là e al di sopra delle logiche dei partiti, siamo per una politica vicina ai territori e ai bisogni dei cittadini - ha sottolineato il movimento - Per dare voce ai tanti che in questi anni hanno deciso di non votare più e dare loro una nuova opportunità di cambiamento".